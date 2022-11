Google lança sistema que usa IA para prever enchentes no Brasil

O Google anunciou, nesta terça-feira (29), a expansão do sistema de alerta de inundações baseado em inteligência artificial (IA) e aprendizado de máquina para o Brasil. A novidade é fruto de uma parceria com o Serviço Geológico do Brasil (SGB-CPRM) e, a princípio, deve beneficiar mais de 60 localidades, que receberão alertas de inundações ribeirinhas em tempo real. Esses alertas estarão disponíveis na Pesquisa Google, no Google Maps e no Floodhub, nova plataforma de informações sobre enchentes do Google.

Esta não é a primeira solução do Google de alerta contra desastres ambientais. No Brasil, o Sistema de Alerta de Inundações chega para somar aos Alertas SOS e aos Avisos Públicos. A iniciativa também estará disponível na Colômbia e no Sri Lanka, além de 15 países africanos, incluindo Chade, Nigéria, República do Congo e África do Sul.

"Esperamos dar às pessoas mais alguns dias de aviso antes que a inundação ocorra. Queremos usar inteligência artificial para oferecer essas previsões em qualquer lugar do mundo, onde quer que as pessoas precisem", disseram representantes do Google em vídeo.

Como funciona o Sistema de Alertas de Inundações

O sistema do Google usa aprendizado de máquina para prever e alertar sobre inundações em escala global. Para isso, a tecnologia combina conjuntos de dados como níveis de água dos rios, indicadores meteorológicos e imagens de satélite.

O Google fornece essas previsões e alertas gratuitamente para indivíduos em risco, governos parceiros e organizações sem fins lucrativos (ONGs) ao redor do mundo. Basta que os usuários tenham acesso à Internet e habilitem o serviço de localização em seus celulares para receber as notificações.

No Brasil, o sistema será implementado em duas etapas. Primeiro, mais de 60 localidades brasileiras receberão alertas de inundações ribeirinhas em tempo real. Depois, a tecnologia começará a emitir alertas com previsões de inundações. Essas notificações, geradas pelo time de hidrologia do SGB-CPRM e pelos sistemas do Google, serão enviadas para regiões selecionadas.

Os alertas estarão disponíveis na pesquisa, no Maps e no FloodHub (g.co/floodhub). Em imagens divulgadas pelo Google, é possível ver que as notificações trazem a área afetada, as últimas atualizações sobre a situação e recomendações de segurança. Segundo o Google, a cobertura dos alertas e previsões será expandida para outras regiões do Brasil nos próximos meses.

