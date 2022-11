GoPro Hero 11 Black tem sensor que amplia campo de visão e lente imersiva

Além de uma maior estabilidade, a presença do HyperSmooth 5.0 também proporciona um nivelamento de 360 graus na lente linear por meio da trava de horizonte. Os efeitos noturnos inéditos presentes na função timelapse são ideais para quem gosta de produzir conteúdos mais criativos. O TechTudo esteve presente em um evento organizado pela GoPro e conta mais detalhes sobre as novas funcionalidades da GoPro Hero 11 Black.

1 de 4 GoPro Hero 11 Black: sensor que amplia campo de visão da imagem é um dos diferenciais da nova câmera — Foto: Divulgação/GoPro GoPro Hero 11 Black: sensor que amplia campo de visão da imagem é um dos diferenciais da nova câmera — Foto: Divulgação/GoPro

A qualidade da imagem da GoPro Hero 11 Black melhorou bastante em comparação com a versão anterior. Isso, em parte, porque o modelo permite fotografar em 27 MP, além de cores mais realçadas e brilhantes. Aliás, outra diferença está na profundidade de cores, que era de 16 milhões de tons na GoPro Hero 10 Black e agora chega a 1 bilhão de tons. Isso é possível por conta de uma nova taxa de 10 bits.

A presença do HyperView, evolução do recurso SuperView presente em câmeras anteriores, possibilita registrar imagens no formato 16:9 — proporcionando um maior ângulo de captura. O recurso está disponível em 5,3K com taxas de 30 ou 24 FPS, sendo bem interessante para quem precisa de mais espaço ao fotografar paisagens em locais abertos, por exemplo.

2 de 4 GoPro Hero 11 Black fotografa em 27 MP e captura uma quantidade maior de tons — Foto: Eduardo Bartkevihi/TechTudo GoPro Hero 11 Black fotografa em 27 MP e captura uma quantidade maior de tons — Foto: Eduardo Bartkevihi/TechTudo

3 de 4 Câmera GoPro Hero 11 Black é ideal para quem gosta de registrar a prática de esportes — Foto: Eduardo Bartkevihi/TechTudo Câmera GoPro Hero 11 Black é ideal para quem gosta de registrar a prática de esportes — Foto: Eduardo Bartkevihi/TechTudo

Os vídeos gravados pela GoPro Hero 11 Black também apresentam mudanças. É possível gravar vídeos em 5,3K com uma taxa de 60 FPS ou em 4K a 120 FPS. Assim, é possível notar uma melhora na resolução dos conteúdos em si e, também, um aumento na percepção do movimento que está sendo realizado.

Sobre as configurações, tanto o modo POV (point of view) quanto o Follow Cam são recomendados para quem deseja produzir conteúdos de alta qualidade com a GoPro Hero Black 11 — ao praticar esportes ou gravar vlogs de viagens, por exemplo.

GoPro Hero 11 Black: estabilidade da câmera é um dos pontos mais interessantes da nova câmera — Foto: Eduardo Bartkevihi/TechTudo

Imagens feitas na água também podem ser capturadas com a GoPro Hero 11 Black — Foto: Eduardo Bartkevihi/TechTudo

Existem três novas configurações do modo TimeLapse — Light Painting, Vehicle Lights Trails e Star Trails — que despertam o interesse de quem curte brincar com a imaginação. Isso porque os usuários conseguem criar diferentes imagens com fontes de luzes, registrar rastros de veículos ou até mesmo de estrelas.

4 de 4 Efeitos noturnos da GoPro Hero 11 Black permitem criar desenhos com raios de luz — Foto: Eduardo Bartkevihi/TechTudo Efeitos noturnos da GoPro Hero 11 Black permitem criar desenhos com raios de luz — Foto: Eduardo Bartkevihi/TechTudo

Uma novidade no upload das imagens e dos vídeos está na possibilidade de integração com a nuvem durante o carregamento da GoPro Hero 11 Black. Ao conectar a câmera a uma fonte, seus conteúdos são transferidos automaticamente para a internet. Além dessa possibilidade, os usuários também conseguem realizar transferências sem fio e com fio — ambas por meio do app Quik, que oferece recursos para assistir aos conteúdos e realizar edições pelo celular.

*O jornalista viajou para São Paulo a convite da GoPro.