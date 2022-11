Gossip Girl: 2ª temporada chega em dezembro ao HBO Max; veja trailer

A segunda temporada de Gossip Girl, o reboot da série lançada em 2007, estreia no catálogo da HBO Max no dia 1º de dezembro deste ano. A nova leva de episódios foi confirmada pela companhia em setembro de 2021, poucos meses após o lançamento do spin-off. Reunindo um total de 12 episódios cheios de dramas adolescentes e fofocas, a primeira temporada foi lançada em duas partes. Os primeiros seis episódios chegaram em julho do último ano e, em setembro, o restante foi disponibilizado. Ainda não há informações se os episódios desta nova temporada também serão divididos em dois lançamentos.

2 de 4 Elenco de Gossip Girl em imagem promocional da segunda temporada — Foto: Divulgação/HBO Max Elenco de Gossip Girl em imagem promocional da segunda temporada — Foto: Divulgação/HBO Max

Trama e elenco

Ambientada no mesmo universo em que a trama original, o reboot traz um novo grupo de adolescentes, estudantes da Constance Billard School, que ganhou fama graças a Blair Waldorf e Serena van der Woodsen. Com o retorno de Gossip Girl, desta vez explorando todas as mudanças causadas pela Internet, a elite nova-iorquina precisa lidar com novas confusões. A diferença desta nova versão, no entanto, está sobre o conhecimento do público sobre os responsáveis pela reativação da conta: um grupo de professores em busca de vingança contra os alunos mimados.

3 de 4 Michelle Trachtenberg retorna como Georgina Sparks para o reboot — Foto: Divulgação/HBO Max Michelle Trachtenberg retorna como Georgina Sparks para o reboot — Foto: Divulgação/HBO Max

Com nomes como Jordan Alexander, Eli Brown, Thomas Doherty, Emily Alyn Lind, Evan Mock e Whitney Peak no elenco, os fãs da versão original ainda podem matar a saudade com personagens já conhecidos e que retornam para aparições especiais. O foco desta nova temporada é a volta de Georgina Sparks, interpretada por Michelle Trachtenberg, mas nomes como Eleanor Waldorf (Margaret Colin) e Cyrus Rose (Wallace Shawn) já fizeram aparições no reboot.

Repercussão

A reimaginação da trama, no entanto, não trouxe a mesma aclamação que a primeira versão conquistou. Enquanto a série de 2007 possui uma média de 84% de aprovação por parte da mídia no Rotten Tomatoes — plataforma que reúne críticas especializadas e do público — o reboot recebeu apenas 36% de aceitação. No IMDB, inclusive, a trama ganhou a nota 5,4. “Um programa sobre estudantes do ensino médio de Manhattan intrigantes e supersexuais não deveria ser tão chato quanto o reboot de Gossip Girl”, publicou o britânico Independent.

4 de 4 Max, Audrey e Aki vivem um romance a três na série — Foto: Divulgação/HBO Max Max, Audrey e Aki vivem um romance a três na série — Foto: Divulgação/HBO Max

Assista ao trailer da segunda temporada: