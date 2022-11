Gran Turismo 7, hoje exclusivo de PS4 e PS5, pode chegar ao PC em breve

Gran Turismo 7 pode ganhar uma versão para PC, segundo o criador da série e CEO do estúdio Polyphony Digital , Kazunori Yamauchi. Em entrevista para o site GTPlanet, o produtor afirmou que a possibilidade está sendo considerada, mas que existem desafios técnicos a serem resolvidos por se tratar de um título otimizado para plataformas da Sony . Atualmente, Gran Turismo 7 está disponível para PlayStation 5 ( PS5 ), com alta resolução 4K, taxa de quadros a 60 fps e Ray Tracing, e PlayStation 4 ( PS4 ). Veja, a seguir, mais detalhes sobre Gran Turismo 7 para PC.

Segundo Yamauchi, Gran Turismo 7 é um título muito bem ajustado ao hardware dos consoles PlayStation, o que significa que convertê-lo para outra plataforma não é tarefa fácil. "Não há muitas plataformas que possam rodar o jogo em 4K a 60 fps nativamente, então uma maneira de tornar isso possível é restringir a plataforma", afirmou. Apesar disso, o produtor mencionou que a possibilidade de convertê-lo para computador está sendo analisada e considerada.

Cabe ressaltar, no entanto, que mesmo bem otimizado, o título ainda apresenta certas limitações no PS5. Exemplo disso é a dificuldade do game em atingir uma taxa de quadros acima de 60 fps, como 120 fps, e o oferecimento de Ray Tracing apenas em replays.

O chefe da Sony Interactive Entertainment, Jim Ryan, já comentou que pretende levar as franquias da empresa também para celulares e PC. Ele afirmou, no entanto, que os consoles PlayStation continuam sendo o melhor lugar para jogar os títulos no lançamento.