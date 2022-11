GTA 5 e Dying Light 2 estão mais baratos nesta semana; veja ofertas

Já a plataforma Steam, referência em jogos para PC, chama a atenção com a oferta de Dying Light 2: Stay Human, disponível por quase metade do preço original. Também é possível economizar em Monster Hunter Rise: Sunbreak, Spiritfarer: Farewell Edition e F1 Manager 2022. Veja, a seguir, as principais ofertas da semana.

PlayStation

Para quem quiser se preparar para o filme produzido pela Netflix, BioShock: The Collection, que conta com todos os jogos da franquia, está com 80% de desconto por tempo limitado. Além desse, a loja da Sony também traz descontos nos títulos Judgement, Catherine: Full Body e Red Dead Redemption 2: Edição Definitiva. Confira todas as promoções disponíveis a seguir:

GTA 5 - R$ 98,96;

Star Wars Jedi: Fallen Order - R$ 35,83;

Monster Hunter World: Iceborne Deluxe - R$ 110,48;

BioShock: The Collection - R$ 41,58;

Catherine: Full Body - R$ 49,87;

Red Dead Redemption 2: Edição Definitiva - R$ 122,14;

Terra-Média: Conjunto das Sombras - R$ 52,49;

Borderlands 3: Next Level Edition - R$ 87,47;

Marvel’s Avengers - R$ 79,80;

Hades - R$ 87,15.

Xbox

Nessa semana, jogadores de Xbox podem aproveitar descontos em títulos desenvolvidos pela Bandai Namco. As ofertas trazem desde jogos inspirados em anime, como Dragon Ball Z Kakarot e One Piece Pirate Warriors 4, a propriedades intelectuais inéditas, como Scarlet Nexus e Code Vein. Veja a lista completa abaixo:

Tekken 7: Edição Definitiva - R$ 89,92;

Dragon Ball Xenoverse Bundle - R$ 52,35;

Little Nightmares 2 - R$ 59,36;

Dragon Ball Z Kakarot - R$ 87,47;

One Piece Pirate Warriors 4 - R$ 39,42

Scarlet Nexus - R$ 69,97;

Code Vein Edição Deluxe - R$ 52,04;

Taiko no Tatsujin: The Drum Master - R$ 105,11;

Cloudpunk - R$ 35,98;

Ace Combat 7: Skies Unknown - R$ 77,47.

Steam

Nomes como Euro Truck Simulator 2, Devil May Cry 5 e Cities: Skylines estão entre os destaques nas ofertas da loja digital Steam. Ainda, para quem gosta de jogos de ritmo, DJMAX Respect V também está à venda com 75% de desconto por tempo limitado. Confira as principais promoções da plataforma:

Dying Light 2: Stay Human - R$ 136,95;

Monster Hunter Rise: Sunbreak - R$ 127,42;

Spiritfarer - R$ 14,49;

F1 Manager 2022 - R$ 64,99;

Euro Truck Simulator 2 - R$ 12,49;

Devil May Cry 5 - R$ 32,96;

Cities: Skylines - R$ 22,49;

Civilization VI - R$ 12,90;

Tales of Arise - R$ 151,79;

Rogue Legacy 2 - R$ 37,99.