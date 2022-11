GTX 970 vs GTX 1060: compare placas de vídeo da Nvidia

As placas não oferecem suporte a recursos modernos como Ray Tracing e DLSSes, mas ainda podem ser opções para jogos competitivos populares ou mesmo MOBAs, sendo dois modelos que podem ser encontrados no varejo online por valores próximos dos R$ 1.000. A seguir, o TechTudo apresenta um comparativo das GPUs da Nvidia e te ajuda a entender se as placas GTX ainda podem se adaptar bem ao seu setup.

Especificações

Como era de se esperar, as especificações de GTX 970 e GTX 1060 já não representam o que há de mais moderno, afinal, com alguns anos de mercado, as placas já ficaram um tanto defasadas. Os dois modelos utilizam módulos de VRAM no padrão GDDR5, de modo que a GTX 970 conta com 4 GB, enquanto a GTX 1060 tem versões com 3 ou 6 GB. A interface de memória na GTX 970 é de 256 bits, o que pode otimizar um pouco a performance das memórias em relação aos 192 bits da GTX 1060.

O core clock das GPUs também não é nada impressionante, com boost de até 1.178 MHz para a GTX 970 e de 1.708 MHz para a GTX 1060. Apenas para efeito de comparação, algumas placas de vídeo de entrada lançadas em 2022 contam com clock de até 2.800 MHz.

As opções de conectividade das placas também são parecidas, sendo modelos que ainda contam com a saída DVI, que atualmente praticamente não aparece em GPUs modernas.

Performance

De acordo com informações de sites especializados em benchmarks, a GTX 1060 se sai melhor em testes tanto em jogos quanto em testes sintéticos. Em aplicações que avaliam o desempenho de GPUs, como o PassMark, os testes indicam uma vantagem de 6% em desempenho para GTX 1060.

Já em jogos como Counter Strike: Global Offensive (CS:GO), Fortnite, PUBG e GTA 5, a vantagem para a GTX 1060 fica na casa dos 10%, havendo alguns títulos ainda nos quais a diferença é menor, ficando em algo mais próximo dos 5%.

Consumo

As duas placas não são exatamente o que há de melhor quando o assunto é eficiência energética, o que fica evidente quando consideramos os valores de TDP, que na GTX 970 é de 148 W, enquanto na GTX 1060 é de 120 W. Os números não parecem tão altos, mas quando consideramos que o clock das placas não passa dos 1.708 MHz, é possível concluir que a relação performance por Watt não é das melhores.

De qualquer modo, a GTX 1060 tende a ser uma placa mais eficiente, seja pelo TDP 28 W menor, pelo clock mais alto e claro, ou por ter como exigência uma fonte de apenas 400 W contra os 500 W requeridos pela GTX 970. A GPU mais recente requer ainda um conector de alimentação complementar de seis pinos, enquanto a GTX 970 utiliza dois conectores de seis pinos.

Recursos

Como mencionado anteriormente, as placas do comparativo não contam com suporte a recursos modernos que são tendência de mercado, como o Ray Tracing e DLSS, o que faz com que quem busca uma placa para explorar tais recursos precise considerar um dos modelos da linha RTX.

No entanto, GTX 970 e GTX 1060 são duas placas com suporte a realidade virtual e que também podem oferecer taxas de quadros acima dos 100 FPS em jogos competitivos. As placas suportam ainda as APIs mais recentes, como DirectX 12, Vulkan e OpenGL, além de permitirem o uso de mais de um monitor em alta resolução.

Preço e disponibilidade

A GTX 970 é uma placa de vídeo que não aparece no mercado brasileiro com opções de placas novas, sendo assim uma alternativa para o mercado de usados. Porém, quando o assunto é importação, o modelo conta com opções novas por valores a partir dos R$ 728, sem considerar frete e outros custos. Quanto à importação, é preciso considerar que normalmente as fabricantes não oferecem suporte (garantia) para equipamentos adquiridos em outros países.

A GTX 1060, por sua vez, também é uma placa que não tem grande oferta no mercado brasileiro, mas ainda é possível encontrar modelos novos da GPU no varejo online por valores a partir dos R$ 1.049.

Custo-benefício

No momento, a GTX 1060 parece ser uma opção mais interessante, afinal, a placa ainda aparece com modelos novos, é mais eficiente e promete ter um suporte maior por parte da fabricante.

A menos que o usuário procure modelos de GTX 970 por importação, será muito difícil encontrar opções novas da placa. Quando consideramos que se trata ainda de uma GPU de 2014, talvez ela seja uma alternativa viável de fato apenas para o mercado de placas usadas.

