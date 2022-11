Guardiões da Galáxia ganha especial de natal da Marvel no Disney+

Guardiões da Galáxia ganhou o primeiro especial de Natal da Marvel no serviço de streaming Disney+ nesta sexta-feira (25). Guardiões da Galáxia: Especial de Festas traz a turma de mercenários espaciais em uma missão natalina, mas não menos cheia de ação e comédia, marcas típicas dos filmes da franquia. A obra traz mais uma vez a direção de James Gunn, atualmente na rival DC Studios / Warner Bros. Pictures . No formato de média-metragem, o especial tem 44 minutos de duração – com direito à cena pós-crédito.

No elenco estão presentes todos os personagens da saga, além da participação do ator Kevin Bacon interpretando ele mesmo. Guardiões da Galáxia: Especial de Festas já recebeu suas primeiras resenhas positivas na imprensa, disponíveis nos portais IMDb, Rotten Tomatoes e Metacritic. Se você já quer antecipar as festas com o especial da Marvel, confira a seguir mais informações da produção.

2 de 3 O terráqueo Peter Quill (Chris Pratt) ganha uma festa de Natal feita por seus companheiros alienígenas — Foto: Divulgação/Marvel O terráqueo Peter Quill (Chris Pratt) ganha uma festa de Natal feita por seus companheiros alienígenas — Foto: Divulgação/Marvel

Enredo de Guardiões da Galáxia: Especial de Festas

Após os eventos narrados em Vingadores: Guerra Infinita (2018) e Ultimato (2019), Peter Quill (Chris Pratt) está solitário sem a companhia de Gamora (Zoë Saldaña). Para piorar, o herói está distante da Terra, que se aproxima do Natal. O ex-saqueador Kraglin Obfonteri (Sean Gunn) conta aos demais integrantes dos Guardiões como Yondu (Michael Rooker) estragou a infância de Quill em relação ao período natalino. Agora, Drax (Dave Bautista) e Mantis (Pom Klementieff) decidem ir até a Terra em busca do presente perfeito para o Senhor das Estrelas.

Repercussão da crítica

Guardiões da Galáxia: Especial de Festas recebeu ótimas avaliações da imprensa, onde foi ressaltado a comicidade e ação típicas da trama encaixadas no tradicional formato de especial natalino. No IMDb, a produção tem nota de 7,6 em votação de 2,3 mil usuários. O metascore do Metacritic é de 78, com base em seis reviews da crítica - entre os usuários, a nota é 6.9. Já o Rotten Tomatoes catalogou 26 resenhas que, calculadas, renderam aprovação da crítica de 92% na plataforma - porcentagem igual registrada na avaliação do público.

3 de 3 Drax (Dave Bautista) e Mantis (Pom Klementieff) viajam até a Terra em busca de um presente para Peter Quill (Chris Pratt) — Foto: Divulgação/Marvel Drax (Dave Bautista) e Mantis (Pom Klementieff) viajam até a Terra em busca de um presente para Peter Quill (Chris Pratt) — Foto: Divulgação/Marvel

Elenco e equipe técnica

O projeto para um especial de Natal já estava em produção desde dezembro de 2020, um período bem anterior à entrada de Gunn na DC Studios como chefe criativo da empresa. O cineasta é responsável pela direção dos dois primeiros filmes da saga, dando continuidade ao trabalhos de direção e roteiro do especial. Vale lembrar que James ainda está na produção do terceiro filme dos Guardiões, previsto para sair em maio de 2023 e que se passa após este especial.

Além dos nomes citados anteriormente, o média-metragem ainda conta com os personagens tradicionais da franquia: Vin Diesel (franquia Velozes e Furiosos) como a árvore humanoide Groot, Bradley Cooper (Nasce Uma Estrela) como o guaxinim antropomorfo Rocky Raccon e Karen Gillan (Jumanji: Bem-vindo à Selva) como a ex-assassina Nebula. Maria Bakalova (Borat 2) dubla a voz do cachorro soviético Cosmo e Michael Rooker faz uma pequena ponta vocal ao interpretar Yondu.

A participação mais inusitada do especial, no entanto, é Kevin Bacon interpretando a si. No trailer, os personagens Drax e Mantis justificam que o astro é o presente perfeito para Peter Quill, em uma referência aos papéis icônicos do ator nos anos 1980 como em Footloose - Ritmo Louco (1984), onde Bacon interpreta o jovem dançarino Ren McCormack.

Confira o trailer de Guardiões da Galáxia: Especial de Festas