Headset VR tem mecanismo que mata jogador em caso de game over; entenda

Um novo Headset de Realidade Virtual criado pelo designer do visor Oculus Rift , Palmer Luckey, ultrapassou um perigoso limite ao se tornar o primeiro dispositivo VR capaz de matar seu usuário. Chamado de OQPNVG, o headset possui três cargas explosivas acopladas que poderiam ser ativadas por uma tela de Game Over. Palmer explica que o aparelho foi projetado para nunca ser usado e que foi inspirado pela série de livros, mangás e anime Sword Art Online, no qual jogadores ficam presos dentro de um MMORPG mortal.

1 de 1 Headset OQPNVG criado pelo designer Palmer Luckey está equipado para matar o usuário em caso de Game Over — Foto: Reprodução/Palmer Luckey Headset OQPNVG criado pelo designer Palmer Luckey está equipado para matar o usuário em caso de Game Over — Foto: Reprodução/Palmer Luckey

👉 Quais são os melhores jogos estilo Diablo para jogar offline? Tire suas dúvidas no Fórum do TechTudo

O headset OQPNVG é uma versão modificada do visor Meta Quest Pro, de Reality Labs e Meta (ex-Facebook). Ele foi equipado com as cargas explosivas e um estreito sensor de luz que poderia detectar luz vermelha em uma certa frequência produzida por uma tela de Game Over específica quando o jogador fosse derrotado no game. O designer mencionou que deseja adicionar proteções mortais contra violação para que o usuário não possa tentar remover ou destruir o headset sem ativar os explosivos.

Palmer comentou ainda que sempre foi fascinado pela ideia de conectar sua vida real a um avatar virtual, já que, instantaneamente, aumenta o risco ao máximo e muda a um nível fundamental a forma com que o jogador interage com o mundo virtual e outros jogadores. Segundo ele, os riscos não são tão diferentes em relação a uma pessoa que pratica esportes radicais.

Em uma postagem no blog do designer, ele explica que o OQPNVG é apenas uma peça de arte de escritório, feita para ser instigante e fazer pensar em caminhos de design que nunca serão tomados. Ele também menciona que ainda há um grande risco de mau funcionamento que poderia ativar as cargas explosivas na hora errada por acidente e, por isso, não experimentou o headset.

O conceito de morrer na vida real ao morrer no jogo é extremamente comum na ficção e uma das franquias mais populares a explorarem o tema atualmente é Sword Art Online. Na história, milhões de jogadores ficam presos em um MMORPG de realidade virtual com seus headsets NerveGear e não podem se desconectar até completarem o game. No entanto, caso os pontos de vida do jogador se esgotaem, o headset emite microondas fatais. A inspiração foi certeira: o designer, inclusive, decidiu anunciar seu visor em 6 de novembro, pois este é o mesmo dia no qual acontece o grande incidente na obra.