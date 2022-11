His Dark Materials: veja trailer e data de estreia da temporada 3

A série His Dark Materials se encaminha para a sua terceira e última temporada. No dia 2 de novembro, a HBO Max divulgou, em anúncio oficial, o trailer da parte final do projeto, além de anunciar também que a produção entrará no catálogo da plataforma de streaming no dia 5 de dezembro. A série é uma adaptação da trilogia literária Fronteiras do Universo, de Philip Pullman, e retrata a história da jovem órfã Lyra Belacqua (Dafne Keen), que foge da universidade em que mora em busca de um amigo após seu desaparecimento.

No trailer é apresentado ao espectador o prelúdio de uma guerra celestial, na qual a protagonista Lyra viaja por universos paralelos junto de seu amigo Will Parry (Amir Wilson), fugindo do Magistério, que pretende matá-la por ser a escolhida da antiga profecia. Tal prenúncio dizia que a pessoa designada seria a responsável por trazer fim ao destino. Essa terceira sequência da série é baseada no livro A Luneta Âmbar, lançado originalmente em 2000, encerrando assim a saga de Pullman.

Elenco

O elenco da série inclui nomes como James McAvoy (Fragmentado), Simone Kirby (Jimmy’s Hall), Jade Anouka (Cleaning Up), Will Keen (The Crown), Ruta Gedmintas (The Strain) e Chipo Chung (Bus Girl). Além disso, outras duas estrelas se juntam ao time nesta terceira temporada, como é o caso de Lin-Manuel Miranda (Hamilton) e Andrew Scott (Fleabag).

Repercussão das outras temporadas

As duas primeiras temporadas de His Dark Materials tiveram, juntas, uma nota alta no site IMDb: 7,8 de um total de 10. Já segundo o site Metacritic, também especializado em críticas de séries e filmes, a primeira parte do projeto obteve uma nota 69 de 100, enquanto a segunda parte conquistou 79. Por fim, a terceira temporada do projeto lançará, inicialmente, dois episódios a cada semana até 26 de dezembro.

