Hitman Trilogy, Star Wars e Watch Dogs ficam mais baratos nesta semana

Por fim, a plataforma Steam , referência em jogos de PC, traz a franquia Castlevania, da Konami , com descontos de até 80% até o fim desta semana. Ainda em ritmo de Dia das Bruxas, Inscryption está quase pela metade do preço ao lado de jogos como Dead Island: Definitive Edition e Predator: Hunting Grounds . O TechTudo traz, nas linhas a seguir, as principais ofertas da semana para você ficar por dentro das promoções.

Além do evento sazonal Ofertas de Novembro, a loja digital da Sony traz as tradicionais Ofertas Imperdíveis com descontos em jogos variados do catálogo. Entre os destaques estão Sonic Mania, Borderlands: The Handsome Collection e a Edição Definitiva de Shadow of the Tomb Raider, que é o jogo mais recente da trilogia. Veja as principais promoções da loja da Sony a seguir: