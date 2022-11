IEM Major Rio 2022 e Recicla PC ajudam no descarte de lixo eletrônico

A segunda edição do Intel Extreme Masters (IEM) do ano de 2022 tem sede no Rio de Janeiro e acontece entre os dias 31 de outubro e 13 de novembro. O campeonato mundial de Counter Strike: Global Offensive (CS:GO) oferece prêmio total de US$ 1,25 milhão (cerca de R$ 6,14 milhões na cotação atual). Porém, além da competição, o evento abriga ainda uma ação do Recicla PC: iniciativa da Intel que estimula o descarte correto de lixo eletrônico ao "transformar" computadores usados em desconto na aquisição de novas máquinas.

O projeto vai ocupar um espaço físico no IEM Rio Major 2022, onde receberá lixo eletrônico e alguns eletrodomésticos ao longo do evento. Já para os que não vão ao campeonato, é possível utilizar o Recicla PC de forma online, através do site da plataforma. O programa permite cadastrar e avaliar os computadores antigos, que podem se transformar em descontos que chegam a ultrapassar a faixa dos R$ 1.300. Confira a seguir mais informações sobre o projeto e como participar da ativação no IEM Major Rio 2022.

O que é e como usar o Recicla PC?

O Recicla PC nasce da parceria entre a Intel e a startup Think Circular e tem como objetivo conscientizar a população sobre a importância da reciclagem de produtos tecnológicos. Além disso, o programa pretende auxiliar no descarte correto do lixo eletrônico, reduzindo o impacto no meio-ambiente. Com meta de auxiliar no descarte de 20 mil computadores, o Recicla PC visa um impacto de cerca de 52 mil kg de carbono a menos na atmosfera, e 34 milhões de litros de água economizados. Estes números são expressivos para o Brasil, país que mais gera lixo eletrônico em toda a América Latina, com mais de 2 milhões de toneladas produzidas e menos de 1% com descarte ambientalmente correto.

Para utilizar o Recicla PC, basta realizar a avaliação do produto, processo intuitivo e disponível no site da plataforma. Nele, o usuário é encaminhado a um questionário que deve mapear de forma mais assertiva o estado do produto, que pode ser desktop, all in one ou notebook. As questões envolvem aspectos do hardware do computador, como estado atual, marca, processador, memória RAM e armazenamento, e exigem poucos minutos para serem respondidas.

Após a avaliação, a plataforma indicará o desconto a ser recebido na troca, que varia de acordo com o modelo do novo notebook escolhido, podendo chegar a até R$ 1.340 de economia. Por fim, basta realizar o cadastro na plataforma com as informações pessoais solicitadas, entregar o PC avaliado em um dos pontos de coleta autorizados e adquirir o novo computador através do site Recicla PC, que traz modelos das marcas Samsung, Avell e Acer. Vale ressaltar que o desconto tem validade de 90 dias e pode ser aplicado a qualquer produto disponibilizado pela plataforma.

Quais eletrônicos posso reciclar no IEM Rio Major 2022?

Com foco em ampliar a captação e promover a iniciativa, é possível realizar o descarte de lixo eletrônico fisicamente no IEM Major Rio 2022. No evento, o Recicla PC vai além dos produtos normalmente aceitos pelo projeto (computadores e notebooks) e recebe outros equipamentos de informática e telefonia. É possível levar telefones, celulares, tablets, impressoras, monitores, roteadores, modems, scanners, estabilizadores, nobreaks, iPods, MP3, além de periféricos e acessórios, como cabos, carregadores, pendrives, teclados, webcams e fones de ouvido.

Outros eletrônicos não relacionados diretamente à informática, como TVs (exceto modelos de tubo), videocassetes, controles remoto, rádios, caixas de som, gravadores, microfones, antenas, receptores, câmeras fotográficas, filmadoras e aparelhos de CD-ROM e DVD também serão aceitos. Por fim, até mesmo eletrodomésticos de pequeno porte, como liquidificador, secador de cabelo, ventilador, cabos e lanternas poderão ser descartados no local.

Vale ressaltar que o objetivo da ativação do Recicla PC no IEM Rio Major 2022 é de incentivar a reciclagem e o descarte apropriado para lixo eletrônico, e não de fazer avaliações de computadores para obtenção de desconto na plataforma. Segundo pesquisas da Science Direct, cada kg de resíduo eletrônico descartado de maneira correta evita o lançamento de 1,4 kg de carbono na atmosfera e economiza mais de 700 litros de água. Anualmente, o Brasil gera cerca de 2,1 milhões de toneladas de resíduos eletrônicos, dos quais 168 mil toneladas são produzidas apenas no Rio de Janeiro, e por isso a ação busca conscientizar a comunidade sobre a importância de fazer o processo de maneira adequada.

