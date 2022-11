IEM Rio Major 2022: 00 Nation perde para a IHC e se despede do mundial

A 00 Nation foi derrotada pela IHC Esports, nesta terça-feira (1), e se despediu do IEM Rio Major 2022 , torneio mundial de Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO) . Em uma série melhor de três partidas (MD3) bastante dura contra a equipe da Mongólia, a 00 mostrou grande evolução após um difícil primeiro dia de Major. Os brasileiros conquistaram a vitória no mapa de escolha e por muito pouco a permanência não foi confirmada no mapa adversário, tendo sido vencido pela IHC na prorrogação. Infelizmente, a 00 não conseguiu manter o bom momento no último mapa e perdeu de virada por 2–1, parciais de 16–14 na Ancient, 16–19 na Inferno e 16–19 na Overpass.

Com o resultado, a 00 foi a primeira equipe a ser eliminada do Major no Rio de Janeiro, enquanto a IHC ainda sobrevive e sonha com o Legends Stage. Vale lembrar que o Major continua com a transmissão dos jogos no canal de Alexandre "Gaules" Borba e nos perfis oficiais da ESL na plataforma Twitch. Confira, a seguir, os destaques da série entre 00 e IHC.

00 Nation se despediu do mundial após derrota para a IHC

Mapa 1 (Ancient)

A 00 Nation teve um começo bastante complicado em seu mapa de escolha. A IHC Esports encarou poucas dificuldades nos primeiros rounds como CT e ainda contou com um quase imortal Sodbayar "Techno4K" Munkhbold, que acumulou 11 abates e nenhuma morte durante as cinco vitórias seguidas de seu time. A 00 demorou um pouco, mas acordou a partir do sexto round e diminuiu o prejuízo para 5–4. A partir desse momento, a Ancient se tornou palco de um jogo muito mais equilibrado, mas a vantagem ao final da metade ficou para a IHC com 8–7, muito graças aos abates de Bat-Enkh "kabal" Batbayar.

Na virada de lados, a IHC começou melhor ao vencer o primeiro pistol, mas Marcelo "coldzera" David brilhou na rodada econômica da 00 ao executar um 4k com sua eagle e quebrar rapidamente o ímpeto adversário. Porém, no primeiro armado completo desse half, Garidmagnai "bLitz" Byambasuren fez um ace, a IHC não perdeu ninguém, e a economia da 00 ruiu. Foi quando Santino "try" Rigal se encontrou no jogo e passou a emplacar sua AWP para ajudar sua equipe a se recuperar. Apesar de uma derrota em um eco adversário no caminho, a 00 se manteve forte, virou e garantiu a vitória em 16–14.

Mapa 2 (Inferno)

Na Inferno, a 00 teve um melhor começo. O nome da equipe brasileira foi Bruno "latto" Rebelatto, que executou um belo clutch no 1v2 no pistol e, na rodada seguinte, abateu o último adversário restante e garantiu o defuse no limite para abrir o 2–0 para sua equipe. Porém, um retake lento no terceiro round, levando à derrota, quebrou esse ritmo da 00, que passou a ver a IHC tomar as rédeas do confronto. Os brasileiros demoraram para reagir, viram os adversários abrirem 8–2 e só acharam a terceira vitória graças a um round magistral de Santino "try" Rigal com sua AWP. Infelizmente, isso não foi o suficiente para parar a IHC, que se manteve forte e fechou essa metade em 12–3.

No segundo pistol, Sodbayar "Techno4K" Munkhbold voltou a atormentar a vida da 00, fez três abates e garantiu essa importante rodada para a IHC. Sem escolhas, a 00 forçou e arriscou em uma movimentação rápida e certeira para o ponto B, o que assegurou a rodada sem muita resistência por parte da IHC. Por sinal, a equipe da Mongólia mostrou dificuldades como CT e deu espaço para os brasileiros começarem a sonhar com a virada. Dada a desvantagem, a 00 teve uma escalada dramática para manter o sonho da vitória vivo e foi capaz de forçar o overtime com mais uma rodada excelente do argentino try, que marcou um 4K heroico para colocar o 15–15 no marcador.

Seguindo como TR, a 00 virou o marcador em 16–15 após uma boa entrada de Bruno "latto" Rebelatto pelo bombsite A. A IHC, no entanto, se encontrou como CT na rodada seguinte e conseguiu virar para 17–16 antes da primeira virada de lados da prorrogação. Infelizmente, a 00 não repetiu a mesma boa atuação na reta final do tempo regulamentar e viu a IHC confirmar a vitória em 19–16.

Mapa 3 (Overpass)

Para finalizar a série, foi escolhido o mapa Overpass. Diferentemente da Inferno, a IHC teve um bom começo como CT. Não foi apenas isso; a equipe da Mongólia dominou a 00 com uma forte defesa e mais uma excelente atuação da dupla Sodbayar "Techno4K" Munkhbold e Garidmagnai "bLitz" Byambasuren. Com o 7–0 no marcador, a 00 acordou, marcou seu primeiro ponto e chegou ao segundo na sequência com três abates para Epitácio "TACO" de Melo. Infelizmente, a IHC seguiu bastante superior nesse half e finalizou com a mesma vantagem de 12–3 que havia conquistado no mapa anterior.

Em mais uma situação muito delicada, a 00 precisava do pistol para gerar um pouco de tranquilidade. Essa rodada veio e foi seguida por um anti-eco tranquilo, perdendo somente uma arma. Já no primeiro armado, a IHC se recuperou e quebrou o ímpeto brasileiro. Depois, em uma rodada econômica da 00, que poderia colocar a IHC no map point, Eduardo "dumau" Wolkmer emplacou um ace espetacular e mostrou que a equipe não iria se entregar. De pouco em pouco, os brasileiros foram buscando o resultado, até chegar a mais uma prorrogação em 15–15.

Novamente como CT, a 00 perdeu a primeira rodada do overtime, mas TACO voltou a ser impactante no round seguinte com mais três abates para voltar a empatar o mapa. Infelizmente, a 00 não conseguiu manter o mesmo desempenho como CT e deixou a IHC ganhar a vantagem nessa metade. Por fim, bastou a IHC confirmar os pontos em seu melhor lado para fechar a Overpass em 19–16 e eliminar a 00.

