IEM Rio Major 2022: Brasil vence a Suécia em showmatch das lendas

A equipe brasileira derrotou o time da Suécia no showmatch do IEM Rio Major 2022 , torneio mundial de Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO). O duelo amistoso reuniu lendas do Brasil que já jogaram em times como Luminosity Gaming e SK Gaming para enfrentar os suecos que estiveram presentes nas equipes Fnatic e Ninjas in Pyjamas. A partida amistosa aconteceu como forma de pré-show da grande final da competição entre HEROIC e Outsiders, que será realizada às 15h, no horário oficial de Brasília.

A escolha pela Train também chamou a atenção, visto que se trata de um dos mapas mais tradicionais do CS:GO. O duelo foi dominado pelo lado CT, e o Brasil foi quem mais se aproveitou disso, garantindo grande vantagem e fechando o showmatch em 16–8. Confira, a seguir, como foi o showmatch entre as lendas do Brasil e da Suécia.

1 de 3 Brasil e Suécia fizeram o showmatch no IEM Rio Major 2022 — Foto: Divulgação/ESL Brasil e Suécia fizeram o showmatch no IEM Rio Major 2022 — Foto: Divulgação/ESL

Brasil x Suécia (Train)

Por vezes, showmatches contam com estratégias mirabolantes e escolhas exóticas de armas com o objetivo de focar somente na diversão. Os times se divertiram, sim, mas o duelo na Train teve uma postura um pouco mais séria entre as lendas, que levaram uma boa experiência para os espectadores. Os brasileiros lembraram das razões de a Train ser um de seus mapas favoritos na época do bicampeonato mundial, e tiveram um excelente começo como CT. Fernando "fer" Alvarenga, em especial, se mostrou muito confortável no mapa e foi liderando na contagem de abates.

Gabriel "FalleN" Toledo também se destacou e voltou a lembrar as razões que o levaram a ser chamado de "Rei da Train" no passado. Pelo lado da Suécia, Patrik "f0rest" Lindberg surpreendeu com um número bastante alto de eliminações como TR, mas não conseguiu evitar o domínio brasileiro nesse half. O dinamarquês Finn "karrigan" Andersen, que apareceu de última hora para substituir Jesper "JW" Wecksell, também não foi capaz de impactar o suficiente para impedir um largo 14–1 na primeira metade.

2 de 3 Rei da Train, FalleN voltou a jogar em um de seus mapas favoritos e teve um grande desempenho como CT — Foto: Divulgação/ESL Rei da Train, FalleN voltou a jogar em um de seus mapas favoritos e teve um grande desempenho como CT — Foto: Divulgação/ESL

Na virada de lados, Christopher "GeT_RiGhT" Alesund abriu o segundo pistol com um rápido abate e deu o espaço para a Suécia conquistar uma vitória que viria a ser a garantia de um show um pouco mais duradouro para os espectadores. Após o quinto ponto sueco, os brasileiros encontraram a vitória em um econômico e arrancaram risadas da plateia quando, o after plant, optaram por abater com facas o último sobrevivente f0rest, que até brincou ao ameaçar ir embora da arena logo em seguida. O momento não mudou a postura do time da Suécia, que seguiu a sonhar com uma virada.

Os brasileiros tinham o map point nas mãos, mas viram os adversários passarem a gostar mais e mais do CT na Train. Porém, a insistência dos suecos não foi o bastante para virar sobre o Rei da Train. FalleN brilhou nessa reta final ao emplacar um clutch no 1v3 contra Get_Right, Karrigan e f0rest, garantindo o ponto e a vitória do Brasil por 16–8.

3 de 3 Brasil venceu a Suécia no showmatch do IEM Rio Major 2022 — Foto: Divulgação/Intel Extreme Masters Brasil venceu a Suécia no showmatch do IEM Rio Major 2022 — Foto: Divulgação/Intel Extreme Masters