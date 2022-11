IEM Rio Major 2022: como assistir à final entre Heroic e Outsiders

A grande final do IEM Rio Major 2022 , torneio mundial de Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO) , acontece neste domingo (13) às 15h, no horário oficial de Brasília. O título desta edição será definido entre Outsiders e Heroic, que venceram as semifinais contra a MOUZ e a brasileira FURIA Esports , respectivamente. Você poderá assistir à série nos canais oficiais do streamer Alexandre " Gaules " Borba e da ESL na plataforma Twitch . A campeã levará a taça, a premiação de US$ 500 mil (cerca de R$ 2,6 milhões) e as vagas na BLAST Premier Finals 2022 e na IEM Katowice 2023.

Vale lembrar que pouco antes da final, às 13h, você também poderá acompanhar ao showmatch entre o time de lendas do Brasil e da Suécia. Nomes como Gabriel "FalleN" Toledo, Marcelo "Coldzera" David e Patrik "f0rest" Lindberg estarão no palco principal disputando uma partida amistosa antes da final do Major. A seguir, confira mais detalhes sobre as campanhas de Heroic e Outsiders.

1 de 3 Jeunesse Arena receberá a final do IEM Rio Major 2022 entre Outsiders e Heroic — Foto: Divulgação/ESL Jeunesse Arena receberá a final do IEM Rio Major 2022 entre Outsiders e Heroic — Foto: Divulgação/ESL

Outsiders

A Outsiders é uma das equipes que iniciou sua campanha no Challengers Stage, a fase de abertura do Major. Sua estreia se deu com derrota para a MOUZ, mas a recuperação veio sem maiores problemas, com vitórias sobre IHC Esports, Team Vitality e Fnatic. Depois, no Legends Stage, mais uma derrota na estreia. Curiosamente, o resultado negativo foi contra a Heroic, sua oponente na grande final do Major. Assim como foi no Challengers Stage, os russos emplacaram mais três vitórias na sequência, dessa vez contra Ninjas in Pyjamas, Spirit e MOUZ, para avançar ao Champions Stage.

Nos playoffs, vitória sem sustos contra a Fnatic e mais uma vitória sobre a MOUZ na semifinal para garantir o espaço na decisão. Vale ressaltar que Dzhami "Jame" Ali e Aleksei "Qikert" Golubev vão para sua segunda final de Major. A dupla chegou na decisão do StarLadder Berlin Major 2019 quando atuava pela AVANGAR, mas acabou perdendo para a Astralis. Pode ser o momento de redenção de eles, e uma oportunidade única para Evgeniy "FL1T" Lebedev, David "n0rb3r7" Daniyelyan e Pyotr "fame" Bolyshev de levantar a taça de um mundial.

2 de 3 Com um CS:GO inteligente, Outsiders deixa favoritas para trás e vai em busca de seu título — Foto: Divulgação/ESL Com um CS:GO inteligente, Outsiders deixa favoritas para trás e vai em busca de seu título — Foto: Divulgação/ESL

Heroic

Diferentemente da Outsiders, a Heroic conquistou a vaga direta para o Legends Stage do Major. Como mencionado, os dinamarqueses estrearam com vitória sobre sua rival na grande final e emplacaram a segunda vitória seguida sobre a Fnatic. Porém, o bom momento dos dinamarqueses foi encerrado com uma derrota dolorosa por 2–0 em duelo contra a Cloud9 na primeira chance de ir ao Champions Stage. Depois, a Heroic teve pela frente mais um difícil duelo contra a Team Liquid, mas a vitória chegou dessa vez por 2–1, o que carimbou seu passaporte para a fase final do mundial.

Na estreia no Champions, a Heroic jogou contra a Spirit e recebeu grande apoio da torcida brasileira por conta da fama de Casper "cadiaN" Møller e da rivalidade que se criou entre Brasil e Spirit devido às provocações durante a competição. A Heroic venceu por 2–0 e avançou para encarar a FURIA Esports e toda a torcida brasileira na Jeunesse Arena, um desafio que foi superado com muita dificuldade após vitória de virada por 2–1. Assim, cadiaN e seus companheiros jogarão a primeira final de Major de suas carreiras e tentarão encerrar o torneio da forma como começaram: com vitória sobre a Outsiders.

3 de 3 Após eliminar a FURIA, Heroic tentará confirmar seu primeiro título mundial de CS:GO — Foto: Divulgação/ESL Após eliminar a FURIA, Heroic tentará confirmar seu primeiro título mundial de CS:GO — Foto: Divulgação/ESL

Com informações de HLTV e Liquipedia