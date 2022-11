IEM Rio Major 2022: como assistir ao jogo da FURIA valendo vaga no Legends

Tanto FURIA como GamerLegion estão com uma campanha de duas vitórias e uma derrota. Os brasileiros iniciaram o Major com derrota para a alemã BIG , mas buscaram a recuperação rapidamente com vitória tranquila sobre a também brasileira 00 Nation e d errotando a OG em um dramático overtime . Já a GamerLegion estreou com boa vitória sobre a 9z Team, do brasileiro Lucas "nqz" Soares, e surpreendeu a Team Vitality na rodada seguinte. Porém, na primeira chance de ir ao Legends, os europeus foram atropelados pela Bad News Eagles.

O IEM Rio Major 2022 começou na segunda-feira (31) com as duas primeiras rodadas do Challengers Stage. Essa fase reúne as 16 equipes com as menores seeds conquistadas durante os torneios RMR e possui oito vagas para o palco principal no Legends Stage. Por sinal, oito equipes que adquiriram o status de Legends nos RMRs já estão na segunda fase e apenas aguardam o encerramento do Challengers Stage para estrear. O Major tem uma premiação total de US$ 1,25 milhão (cerca de R$ 6 milhões), e sua grande final está marcada para o dia 13 de novembro.