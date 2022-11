IEM Rio Major 2022: como assistir aos jogos da FURIA no Champions Stage

FURIA Esports segue no Champions Stage na luta pelo título do IEM Rio Major 2022 — Foto: Divulgação/ESL

O IEM Rio Major 2022 teve inicio no dia 31 de outubro com o Challengers Stage. Essa fase contava com a FURIA, Imperial Esports , 00 Nation e 9z Team, dos brasileiros Lucas "nqz" Soares e Rafael "zakk" Fernandes. Embora o Brasil tivesse tantos representantes, somente a FURIA avançou ao Legends Stage , enquanto as demais acabaram ficando pelo caminho. Na segunda fase, o esquadrão liderado por Andrei "arT" Piovezan fez ainda mais bonito e conquistou a classificação para o Champions de forma invicta, sem perder séries e nem mapas.

A campanha da FURIA a coloca como uma das favoritas a ficar com o título do IEM Rio Major 2022. Trata-se de uma situação igual à da Cloud9, que também encerrou o Legends sem perder séries e aparece como uma das principais forças nos playoffs. Contudo, o caminho até o título não será fácil para ninguém. A FURIA, por exemplo, encara a forte Na'Vi, do astro Oleksandr "s1mple" Kostylievna, já na estreia do Champions. As outras equipes presentes no Champions são MOUZ, Outsiders, Spirit, Fnatic e Heroic.