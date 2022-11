IEM Rio Major 2022: como assistir aos jogos da FURIA no Legends Stage

FURIA joga contra a ENCE em sua estreia no Legends Stage do IEM Rio Major 2022 — Foto: Divulgação/ESL

Embora classificada, a FURIA teve um pouco de dificuldades em encaixar seu jogo no Major. Sua estreia foi dura, com derrota no overtime para a BIG. Já na segunda rodada, uma vitória controlada sobre a 00 Nation para evitar a temida série eliminatória. Depois, em um jogo ainda mais dramático do que o da estreia, os brasileiros superaram a OG e ficaram a somente uma vitória do Legends. Por fim, uma vitória sem grandes sustos sobre a GamerLegion por 2–0 para sacramentar sua vaga.