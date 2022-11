IEM Rio Major 2022: FURIA derrota a ENCE em sua estreia no Legends Stage

A FURIA Esports venceu a ENCE neste sábado (5), em sua primeira partida no Legends Stage do IEM Rio Major 2022 , torneio mundial de Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO) . Em um duelo na Vertigo, os brasileiros seguiram mostrando um ótimo rendimento no mapa, tanto no lado TR como no CT. Com uma excelente atuação coletiva e clutches decisivos de Yuri "yuurih" Boian e Kaike "KSCERATO" Cerato, além de todo o apoio da torcida presente no Riocentro, a FURIA fechou o mapa em 16–6 para ficar em situação mais tranquila no Legends.

Os brasileiros voltam a jogar neste sábado (5) às 21h, no horário oficial de Brasília, em mais uma série de mapa único contra a Spirit, da Rússia. Lembrando que a transmissão do Major é realizada nos canais do streamer Alexandre "Gaules" Borba e da ESL na plataforma Twitch. Veja, nas linhas a seguir, como foi o duelo entre FURIA e ENCE.

FURIA x ENCE (Vertigo)

O equilíbrio do duelo já foi mostrado logo no pistol, com a ENCE como CT abrindo a Vertigo com dois abates, e Andrei "arT" Piovezan colocando a FURIA no caminho dessa importante vitória com dois abates cruciais. Os brasileiros aproveitaram bem a vantagem econômica e logo abriram o 3–0. No primeiro armado, uma subida forte na rampa assegurou o plant no bombsite B. O after plant não encaixou da forma esperada, mas a ENCE, sem kit, não conseguiu desarmar, e o ponto foi para a FURIA. A equipe europeia mudou seu ritmo após uma pausa, encaixou sua defesa e logo colocou o 5–5 no marcador.

Os brasileiros optaram por uma pausa no 11° round e não deixaram a virada acontecer. Com mais um excelente avanço para o bombsite B, a FURIA dominou a rodada e não deixou os europeus guardarem suas armas, possibilitando a quebra econômica adversária na rodada seguinte. Com o 8–5 no placar, Marco "Snappi" Pfeiffer buscou interromper essa sequência brasileira com três abates, mas nem ele e nem sua equipe esperavam por um clutch magistral de Yuri "yuurih" Boian no 1v3 para levar o ponto para a FURIA. No final desse half, os brasileiros conseguiram fechar o 10–5 como TR.

Na virada de lados, a ENCE conseguiu o plant no 3v2, mas yuurih e Rafael "saffee" Costa fizeram um retake perfeito para ficar com o ponto. Os europeus forçaram na rodada seguinte, conseguiram executar o mesmo plant e, novamente, sofreram com o bom retake dos brasileiros. A ENCE ainda insistiu em rounds forçados, mas nada encontrou contra essa sólida defesa da FURIA. No final, para a alegria da torcida, os brasileiros fecharam uma verdadeiro atropelo em 16–6 na Vertigo.

Com informações de HLTV e Liquipedia

