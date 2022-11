IEM Rio Major 2022: FURIA perde para a Heroic e se despede da competição

A FURIA Esports foi superada pela Heroic, na noite deste sábado (12), e se despediu do IEM Rio Major 2022 , torneio mundial de Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO) . Tratou-se de uma série melhor de três partidas (MD3) de superação por parte da equipe dinamarquesa. A FURIA iniciou seus trabalhos com um atropelo no primeiro mapa e por muito pouco não confirmou a vitória na prorrogação do segundo duelo. Apesar da excelente atuação da FURIA e de toda a pressão realizada pela torcida na Jeunesse Arena, a Heroic resistiu e chegou à virada em 2–1, parciais de 6–16 na Inferno, 19–17 na Ancient e 16–5 na Nuke, eliminando os brasileiros do mundial.

Apesar da derrota, a FURIA encerrou a campanha entre as quatro melhores equipes do mundo e novamente garantiu uma vaga Legends para as Américas no próximo Major. Vale lembrar que a decisão acontece no domingo (13) a partir das 15h, no horário oficial de Brasília. A Heroic encara uma nova MD3 contra a Outsiders, da Rússia, que derrotou a MOUZ na outra semifinal. A transmissão segue sendo realizada nos canais de Alexandre "Gaules" Borba e da ESL na Twitch. Veja, a seguir, como foi a série entre FURIA e Heroic.

1 de 4 FURIA foi derrotada de virada pela Heroic e se despediu do IEM Rio Major 2022 — Foto: Divulgação/ESL FURIA foi derrotada de virada pela Heroic e se despediu do IEM Rio Major 2022 — Foto: Divulgação/ESL

Mapa 1 (Inferno)

Um começo complicado para a FURIA, como CT, no mapa de escolha adversário, com derrota no pistol e nas duas rodadas seguintes. Com o primeiro round armado para ambos os times, os brasileiros fizeram uma boa proteção na Banana, muito graças a Kaike "KSCERATO" Cerato fazendo a movimentação para somar com três abates e assegurar o ponto. Andrei "arT" Piovezan e Rafael "saffee" Costa também trouxeram três abates cada nas duas rodadas seguintes e colocaram a FURIA no controle do jogo. Foram sete vitórias em sequência, até o capitão Casper "cadiaN" Møller dar um basta e liderar sua equipe a, pelo menos, diminuir o prejuízo para 9–6 ao final do half.

Para o segundo pistol, foi a vez da FURIA fazer uma entrada veloz pelo bombsite B e impedir o retake adversário para iniciar com boa vantagem nessa metade. Os brasileiros seguiram a apostar no mesmo bombsite enquanto a Heroic simplesmente não era capaz de responder. Além de a FURIA estar tendo uma de suas melhores atuações no Major até aqui, os dinamarqueses cometeram muitos erros, alguns até grotescos, sentiram a pressão e viram a vitória começar a se distanciar de vez. Foi um domínio absoluto, até a FURIA fechar a metade com perfeição e confirmar o mapa em 16–6.

2 de 4 FURIA deu um verdadeiro show no mapa de escolha da Heroic e chegou ao map point — Foto: Divulgação/ESL FURIA deu um verdadeiro show no mapa de escolha da Heroic e chegou ao map point — Foto: Divulgação/ESL

Mapa 2 (Ancient)

Repetindo o começo na Inferno, a Heroic passou por cima da FURIA no pistol, dessa vez sem perder jogadores, e assegurou o anti-eco. Os brasileiros levaram o primeiro armado completo com uma ótima entrada de Yuri "yuurih" Boian para o bomb B, mas os dinamarqueses devolveram na rodada seguinte com um defuse no último segundo feito por Martin "stavn" Lund. Apesar do susto, os brasileiros continuaram superiores em seu mapa de escolha e passaram a aumentar a vantagem no marcador até o 5–3, momento em que a Heroic achou uma vitória em um econômico. Com isso, os dinamarqueses se animaram, viraram o jogo e não deixaram mais a FURIA jogar nesse half, até fechar o 10–5.

Pelo lado TR, a Heroic repetiu o mesmo roteiro da metade anterior, levando o pistol e o anti-eco. Porém, os dinamarqueses não deixaram a FURIA seguir superior nos armados, conquistaram o 13° ponto e tornaram a vida dos brasileiros muito complicada nessa Ancient quando chegaram rapidamente ao map point em 15–5. Foi quando os brasileiros iniciaram uma histórica escalada para tentar sobreviver aos absurdos dez map points conquistados pela Heroic. A cada ponto, crescia o apoio da torcida e a confiança dos jogadores da FURIA, que fizeram aquilo que parecia impossível e forçaram a prorrogação em 15–15.

Já no primeiro round da prorrogação, a FURIA virou o placar sem nem sequer deixar a Heroic realizar o plant. O CT da FURIA se manteve forte até fechar essa metade em 17–16. Infelizmente, os dinamarqueses frustraram essa bela escalada dos brasileiros com um lado CT ainda mais sólido. A Heroic virou e, sem sustos, buscou o 19–17 para forçar o último mapa da série.

3 de 4 Heroic segurou no limite a reação da FURIA e forçou o último mapa da série — Foto: Divulgação/ESL Heroic segurou no limite a reação da FURIA e forçou o último mapa da série — Foto: Divulgação/ESL

Mapa 3 (Nuke)

Para fechar a série, a Nuke foi escolhida. O roteiro voltou a se repetir: Heroic vencendo os dois primeiros rounds, e a FURIA mantendo o bom aproveitamento nos armados, dessa vez com Rafael "Saffe" Costa salvando a equipe. Os brasileiros tiveram a chance de empatar na rodada seguinte, mas Rasmus "sjuush" Beck marcou um belo clutch no 1v3 e quebrou o bom momento da FURIA. Jakob "Jabbi" Nygaard, um dos destaques da Heroic nessa série, também fez o trabalho de segurar o ímpeto brasileiro e manter sua equipe em uma boa sequência. A FURIA encontrou dificuldades no CT, principalmente no controle de sua economia, e saiu atrás nessa metade em 10–5.

Na virada de lados, a Heroic deu mais um grande passo ao voltar a vencer o pistol e o anti-eco, abrindo um 12–5 que pressionava ainda mais os brasileiros. No armado, a FURIA abriu o caminho para a vitória e o começo da reação, mas Martin "stavn" Lund fez um ace clutch em situação 1v4 e frustrou de vez os planos da equipe brasileira. Sem forças para reagir, a FURIA não teve o mesmo desempenho nos rounds seguintes e viu a Heroic vencer a Nuke por 16–5 para ficar com a vaga na final.

4 de 4 FURIA sofre com clutches da Heroic, cai na Nuke e está eliminada do mundial — Foto: Divulgação/ESL FURIA sofre com clutches da Heroic, cai na Nuke e está eliminada do mundial — Foto: Divulgação/ESL