IEM Rio Major 2022: FURIA supera a GamerLegion e está no Legends Stage

A FURIA Esports está no Legends Stage do IEM Rio Major 2022 , torneio mundial de Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO) . A vaga foi confirmada na noite desta quarta-feira (2) após vitória sobre a equipe europeia GamerLegion. Os brasileiros vinham em uma campanha de recuperação após sofrerem a derrota logo na estreia contra a BIG e, empurrados pela torcida, não decepcionaram. Em uma série melhor de três partidas (MD3) bastante controlada, a FURIA buscou a vitória por 2–0, parciais de 16–9 na Vertigo e 16–11 na Inferno , e está no palco principal do Major.

Vale lembrar que o Challengers Stage ainda não acabou e tem sua última rodada para acontecer nesta quinta-feira (3) para definir as últimas classificadas. A FURIA, única representante brasileira viva no torneio, terá um período de descanso e voltará a jogar no sábado (5) já pelo Legends. Tanto a rival como o horário serão definidos em breve, e os jogos seguirão sendo transmitidos nos canais de Alexandre "Gaules" Borba e da ESL na Twitch. A seguir, veja como foi o duelo entre FURIA e GL.

1 de 3 FURIA venceu a GamerLegion e está no Legends Stage — Foto: Divulgação/ESL FURIA venceu a GamerLegion e está no Legends Stage — Foto: Divulgação/ESL

Mapa 1 (Vertigo)

No mapa de escolha da FURIA, um half bastante tranquilo dos brasileiros no lado TR. O único susto veio no primeiro armado dessa Vertigo, quando Nicolas "Keoz" Dgus virou uma rodada perdida com três abates e trouxe o primeiro ponto para a GamerLegion. Depois, a FURIA passou a controlar o duelo, em especial com a dupla Kaike "KSCERATO" Cerato e Yuri "yuurih" Boian sendo capaz de segurar os momentos de ímpeto dos europeus. Bons after plants dos brasileiros também tiveram um grande impacto para o resultado final dessa metade: 11–4.

No segundo pistol, a dupla Isak "isak" Fahlén e Ivan "iM" Mihai conseguiram abrir o caminho para o bombsite B com velocidade e garantiram o after plant para fazer a GL sobreviver no jogo. Essa recuperação foi interrompida com bela jogada de Andrei "arT" Piovezan ao segurar sozinho dois adversários, impedir o plant e levar a FURIA ao 12° ponto. Os brasileiros seguiram administrando bem a vantagem e, apesar de um pequeno susto nas primeiras tentativas de fechar o mapa, conquistaram a vitória em 16–9.

2 de 3 FURIA dominou no mapa de escolha e chegou ao match point da série — Foto: Divulgação/Stephanie Lindgren/ESL FURIA dominou no mapa de escolha e chegou ao match point da série — Foto: Divulgação/Stephanie Lindgren/ESL

Mapa 2 (Inferno)

A GamerLegion escolheu a Inferno para o segundo mapa e começou bem no pistol com uma movimentação agressiva para o bombsite A para assegurar um ponto tranquilo. Porém, a FURIA optou por forçar na rodada seguinte, executo uma boa defesa bombsite B e chegou a vitória para passar a controlar o jogo. No 7–1 para os brasileiros, Nicolas "Keoz" Dgus voltou a causar seu impacto e fez a GL esboçar uma reação. Já do lado da FURIA, Rafael "saffee" Costa chamou a responsabilidade com a AWP para segurar os europeus, e Kaike "KSCERATO" Cerato fechou essa metade com um belo clutch no retake para deixar o placar no 11–4.

Na virada de lados, cenário perfeito para a GL, que segurou bem a FURIA, impediu o plant e chegou ao 5° ponto. Nas cinco rodadas seguintes, os brasileiros tiveram muitas dificuldades em lidar com esse CT da GL e nem sequer conseguiram encontrar o plant da bomba. Foi necessário Andrei "arT" Piovezan fazer uma excelente passagem pela Banana e eliminar dois adversários para deixar o caminho livre ao Bombsite B. A vitória animou a FURIA, que chegou ao 14–10, mas teve a sequência interrompida por rodada iluminada de Isak "isak" Fahlén. O susto não foi o suficiente para a FURIA parar, e a vitória veio por 16–11 para a festa da torcida.

3 de 3 FURIA Esports bateu a GL na Inferno e assegurou a passagem para a segunda fase — Foto: Divulgação/ESL FURIA Esports bateu a GL na Inferno e assegurou a passagem para a segunda fase — Foto: Divulgação/ESL