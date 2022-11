IEM Rio Major 2022: FURIA supera a OG e fica próxima do Legends Stage

A FURIA Esports venceu a OG, nesta terça-feira (1), e está a uma vitória de avançar ao Legends Stage do IEM Rio Major 2022 , torneio mundial de Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO) . O duelo na Overpass foi bastante complicado para os brasileiros, que tiveram muitas dificuldades de lidar com a AWP de Abdulkhalik "degster" Gasanov, principal nome da equipe europeia. Por outro lado, Yuri "yuurih" Boian também apresentou uma sólida atuação e foi crucial para a FURIA sobreviver no mapa e forçar o overtime. Com grande apoio da torcida, os brasileiros buscaram a vitória em 19–16 para se aproximar do Legends Stage.

A FURIA volta a jogar somente na quarta-feira (2), e tanto o horário como sua oponente só serão definidos ao final da rodada de hoje. Lembrando que você pode assistir a todos os jogos no canal de Alexandre "Gaules" Borba e nos canais oficiais da ESL na Twitch. A seguir, você confere os destaques da partida entre FURIA e OG na Overpass.

1 de 2 FURIA vence a OG e precisa de mais uma vitória para chegar na próxima fase do Major — Foto: Divulgação/Stephanie Lindgren/ESL FURIA vence a OG e precisa de mais uma vitória para chegar na próxima fase do Major — Foto: Divulgação/Stephanie Lindgren/ESL

FURIA x OG (Overpass)

Os brasileiros iniciaram a Overpass como TR vencendo o primeiro pistol com um avanço bastante cadenciado para o bombsite b. Depois, a OG surpreendeu com uma vitória em seu econômico, e a FURIA devolveu com outro eco na rodada seguinte, criando um boa vantagem para abrir o 4–1 no marcador. Essa quarta vitória, no entanto, veio com algumas armas perdidas, levando a FURIA a ter um armamento defasado no armado seguinte e possibilitando uma recuperação da OG. O duelo se equilibrou bastante após essa rodada, mas os brasileiros não conseguiram se manter à frente. Com uma sólida defesa, a OG ficou com a vantagem mínima de 8–7 nessa metade.

Como CT, a FURIA manteve o 100% de aproveitamento no pistol nessa Overpass e evitou o desastre no econômico adversário na rodada seguinte. A situação só não ficou melhor para os brasileiros, pois Maciej "F1KU" Miklas buscou um milagre no último segundo para marcar um clutch 1v2 e manter a OG forte no jogo. Entre muitas trocas de rodadas, a OG se viu em um momento melhor quando puniu bem um round forçado dos brasileiros. No 13–10 para os europeus, a FURIA encontrou a vitória em um importante round armado e ganhou ânimo no confronto. Em uma reta final dramática, os brasileiros conseguiram forçar o overtime em 15–15.

2 de 2 FURIA ficou em situação quase irreversível, mas foi guerreira e forçou o overtime — Foto: Divulgação/ESL FURIA ficou em situação quase irreversível, mas foi guerreira e forçou o overtime — Foto: Divulgação/ESL

A OG seguiu como TR no overtime e assustou a FURIA com uma leitura precisa de sua movimentação, abrindo o caminho para o bombsite A e chegando ao 16° ponto. A equipe do Brasil respondeu logo em seguida com um belo round de Rafael "saffee" Costa, marcando três eliminações, e sem perder jogadores. Depois, em uma rodada bem mais tensa, André "drop" Abreu iniciou o defuse desesperado na smoke e sobreviveu aos disparos de Adam "NEOFRAG" Zouhar para garantir mais um ponto. A vitória animou de vez a FURIA, que seguiu forte até assegurar uma bela vitória por 19–16.