IEM Rio Major 2022: Imperial perde e FURIA supera 00; veja próximos jogos

A segunda rodada do IEM Rio Major 2022 , torneio mundial de Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO) , se encerrou na noite de segunda-feira (31). Nessa nova rodada de jogos, houve o confronto entre FURIA Esports e 00 Nation, e um clássico sul-americano entre Imperial Esports e 9z Team. Na partida dos brasileiros, a FURIA teve mais regularidade na Mirage e segurou bem a tentativa de recuperação da 00 para chegar à primeira vitória no Major. A Imperial, por outro lado, não conseguiu emplacar seu lado TR na Mirage, recuperou-se como CT, mas não evitou a derrota por 16–11 para a 9z, do jogador Lucas "nqz" Soares.

Nesta terça-feira (1), a primeira brasileira a jogar será a FURIA às 12h15, no horário oficial de Brasília, contra a OG. Às 13h30, a 00 vai encarar a IHC Esports em uma série melhor de três partidas (MD3) valendo a permanência. Também busca sobreviver no torneio a Imperial de FalleN, que joga sua MD3 eliminatória às 17h contra a Cloud9. Lembrando que os jogos são transmitidos no canal do streamer Alexandre "Gaules" Borba e nos canais oficiais da ESL na Twitch.

00 Nation x FURIA Esports

No primeiro encontro de brasileiros neste Major, o duelo que teve um começo equilibrado na Mirage. FURIA, como TR, iniciou com a vantagem, e a 00 buscou suas primeiras vitórias após surpreender a adversária em um econômico. Com o 3–1 no marcador, as rodadas seguintes permaneceram acirradas, mas um jogador fez questão de desequilibrar esse cenário: Kaike "KSCERATO" Cerato. Com abates importantes e clutches em rodadas cruciais, KSCERATO fez o trabalho de frustrar o bom momento da 00 e colocar sua equipe na liderança para fechar a metade em 11–4.

Como TR, a 00 se complicou de vez no segundo pistol, onde levou somente um jogador da FURIA e nem sequer conseguiu realizar o plant. Para piorar, forçou na rodada seguinte e sofreu uma derrota ainda pior, sem abater um único adversário e quebrando sua economia. A equipe de Marcelo "coldzera" David ainda sobreviveu com vitória em um armado e o nascimento de uma esperança, mas a virada não aconteceu. Com muita vantagem e 32 abates para KSCERATO, a FURIA fechou a Mirage em 16–6.

Imperial Esports x 9z Team

Em um clássico sul-americano, Imperial e 9z estavam na mesma situação que 00 e FURIA: a vitória garantiria um pouco de alívio, enquanto a derrota colocaria o time a apenas uma derrota da eliminação. O confronto também foi na Mirage, um mapa que Gabriel "FalleN" Toledo e seus companheiros gostam de jogar. Porém, o começo como TR foi preocupante para a Imperial, visto que historicamente a equipe costuma ir bem nesse lado. A 9z controlou bem o duelo como CT, deu pouco espaço para os brasileiros trabalharem e abriram um largo 13–2 na primeira metade.

No segundo pistol, a Imperial ficou com a vitória graças a um belo ace feito por FalleN. A jogada levantou a torcida e concedeu à equipe o ânimo necessário para tentar buscar essa complicada virada na Mirage. Os brasileiros conseguiram diminuir a desvantagem para 13–8, quando a 9z finalmente conseguiu encerrar essa sequência e emplacar duas rodadas seguidas. Curiosamente, o brasileiro da 9z, Lucas "nqz" Soares, foi aquele que mais fez a diferença com sua AWP e assegurou o resultado de 16–11 para sua equipe.

Resultados da Rodada 2

Equipes 1–0

Evil Geniuses 10 x 16 MOUZ

BIG 11 x 16 Bad News Eagles

Team Vitality 10 x 16 GamerLegion

OG 13 x 16 Fnatic

Equipes 0–1

Outsiders 16 x 12 IHC Esports

00 Nation 6 x 16 FURIA Esports

9z Team 16 x 11 Imperial Esports

Cloud9 17 x 19 Grayhound Gaming

Confrontos da Rodada 3

Equipes 1–1

Evil Geniuses x 9z Team(11h)

Team Vitality x Outsiders (11h)

OG x FURIA Esports (12h15)

BIG x Grayhound (12h15)

Equipes 0–2

00 Nation x IHC Esports (13h30)

Cloud9 x Imperial Esports (17h)

Equipes 2–0

MOUZ x Fnatic (13h30)

GamerLegion x Bad News Eagles (17h)