IEM Rio Major 2022: FURIA vence a BIG e avança para o Champions Stage

A FURIA Esports venceu a BIG, neste domingo (6), e está confirmada no Champions Stage, a última fase do torneio mundial de Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO) . A equipe brasileira chegou na série classificatória do IEM Rio Major 2022 de forma invicta, com vitórias sobre ENCE e Spirit, e um total de três oportunidades para se classificar à fase playoffs do mundial. No entanto, o time não precisou de chances extras e confirmou sua vaga com uma vitória sobre a BIG por 2–0, parciais de 16–9 na Nuke e 16–6 na Vertigo .

Com esse resultado, a FURIA terá alguns dias de folga, enquanto outras equipes seguem na disputa para se classificar ao Champions Stage. A estreia na última fase acontece na próxima quinta-feira (10) ou sexta-feira (11), a depender da forma como a organização estabelecerá o calendário. Vale lembrar que é possível assistir aos jogos nos canais do streamer Alexandre "Gaules" Borba e da ESL na Twitch. Confira, a seguir, como foi a vitória da FURIA sobre a BIG no IEM Rio Major 2022.

1 de 3 FURIA atropelou a BIG e comemorou com a torcida a vaga no Champions Stage do Major — Foto: Divulgação/ESL FURIA atropelou a BIG e comemorou com a torcida a vaga no Champions Stage do Major — Foto: Divulgação/ESL

Mapa 1 (Nuke)

No mapa de escolha da BIG, foi a FURIA quem teve o melhor começo. Nas duas primeiras rodadas, Yuri "yuurih" Boian emplacou nove abates, quase 100% das eliminações de sua equipe no pistol e anti-eco. No 3–0 para os brasileiros, a BIG avançou e foi liderada por Nils "k1to" Gruhne para chegar ao 3–3. A equipe também contou com um clutch 1v2 de Karim "Krimbo" Moussa para virar o marcador. Porém, Andrei "arT" Piovezan também queria um pouco dos holofotes da FURIA e teve um grande impacto nas rodadas finais para colocar o time na frente novamente e assegurar o 9–6 nessa metade.

No segundo pistol, uma entrada veloz até o bombsite B para garantir o plant e dois abates de André "drop" Abreu no after plant levaram esse importante ponto para a FURIA. A situação dos brasileiros melhorou ainda mais com a BIG arriscando um round forçado, sendo anulada e tendo sua economia quebrada de vez. No 12–6, a equipe alemã venceu em uma rodada armada e chegou ao 12–8. Então, a FURIA levou um round econômico e pressionou a BIG. Ao manter a regularidade, os brasileiros fecharam a Nuke em 16–9.

2 de 3 Sem dificuldades, FURIA bateu a BIG na Nuke e foi para o match point — Foto: Divulgação/ESL Sem dificuldades, FURIA bateu a BIG na Nuke e foi para o match point — Foto: Divulgação/ESL

Mapa 2 (Vertigo)

A segunda partida foi na Vertigo, mapa em que a FURIA se sente muito confortável jogando. No primeiro pistol, os brasileiros se movimentaram de um bombsite a outro com o objetivo de confundir a BIG. O plant veio, os jogadores da FURIA caíram, mas não houve tempo para o defuse. Os alemães forçaram na rodada seguinte, perderam e passaram a ver os brasileiros dominarem essa metade. Apesar de alguns sustos em rodadas armadas para ambas as equipes, a FURIA não perdeu o controle em nenhum momento e fechou o half em 12–3.

Na virada de lados, Nils "k1to" Gruhne emplacou três abates no segundo pistol para assegurar o plant da BIG e mostrar que a equipe ainda estava focada. Os alemães diminuíram a desvantagem para 12–6, e a FURIA precisou de Andrei "arT" Piovezan para fazer o primeiro ponto nessa metade. Essa era a ação necessária para a FURIA acabar com o bom momento da BIG. No final, vitória por 16–6 e festa da torcida da FURIA.

3 de 3 FURIA fecha campanha perfeita no Legends Stage e estará no Champions Stage — Foto: Divulgação/ESL FURIA fecha campanha perfeita no Legends Stage e estará no Champions Stage — Foto: Divulgação/ESL

Sobre o Champions Stage

Os playoffs do IEM Rio Major 2022, chamado de Champions Stage, acontecem do dia 10 ao dia 13 de novembro. Diferentemente das duas primeiras fases, que aconteceram no Riocentro, o Champions acontecerá na Jeunesse Arena e funcionará no formato de eliminação simples, com quartas de final, semifinais e a grande final. As séries começam às 14h (horário oficial de Brasília) — com exceção da final, que está marcada para o próximo domingo (13) às 15h.