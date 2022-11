IEM Rio Major 2022: FURIA vence a NaVi de virada e está na semifinal

A FURIA Esports avançou para a semifinal do IEM Rio Major 2022 , torneio mundial de Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO) . A classificação foi assegurada após vitória de virada sobre a Natus Vincere (NaVi) nesta sexta-feira (11) em série melhor de três partidas (MD3). A equipe de Oleksandr "s1mple" Kostyliev assustou com uma vitória apertada em seu mapa de escolha, mas a FURIA se manteve firme no objetivo, confirmou o ponto no seu território e buscou a virada no mapa decisivo para seguir viva no mundial e levantar a torcida na Jeunesse Arena. As parciais foram de 14–16 na Nuke, 16–9 na Ancient e 16–10 na Mirage.

Com a vitória, a FURIA volta a jogar neste sábado (12) às 17h30, no horário oficial de Brasília, contra a dinamarquesa Heroic. A nova MD3 vale uma vaga na grande final para decidir o título mundial de CS:GO. Lembrando que a competição conta com a transmissão nos canais de Alexandre "Gaules" Borba e da ESL na Twitch. Veja, a seguir, os destaques da série que confirmou a FURIA na semifinal.

1 de 4 FURIA superou a Na'Vade virada para garantir vaga na semifinal — Foto: Divulgação/ESL FURIA superou a Na'Vade virada para garantir vaga na semifinal — Foto: Divulgação/ESL

👉 Como posso deixar meu computador melhor para jogar CS:GO? Veja no Fórum do TechTudo

Mapa 1 (Nuke)

Após a FURIA levar o primeiro pistol da série, as três rodadas seguintes foram dominadas por rounds forçados ou econômicos. NaVi forçou para cima do armado dos brasileiros e até viraram o marcador, mas os brasileiros conseguiram segurar algumas armas para chegar ao empate em 2–2. No 5° round, a FURIA devolveu a virada e conquistou uma estabilidade financeira para buscar o 5–2 no marcador. Foi quando Valerii "b1t" Vakhovskyi encontrou um clutch 1v2 em um econômico crucial para colocar a Na'Vi de volta no jogo. A FURIA perdeu um pouco o controle do jogo, viu a adversária virar o placar e se limitou somente em diminuir o prejuízo para a desvantagem mínima de 8–7.

Como TR, a FURIA não conseguiu repetir a vitória no pistol da primeira metade e se viu obrigada a fazer um econômico total na rodada seguinte, dando à NaVi o caminho livre para abrir 10–7. No primeiro armado, o começo promissor da FURIA foi frustrado por Ilya "Perfecto" Zalutskiy, que fez um 4K e impediu o plant. Os brasileiros só acordaram quando a Na'Vi abriu o 13–8 e passaram a ter muito sucesso em seus avanços para os bombsites e chegaram à virada em 14–13. Infelizmente, a derrota em um econômico da Na'Vi custou caro e afetou bastante os jogadores da FURIA, que acabaram sofrendo nova virada e perdendo por 16–14.

2 de 4 Perfecto (foto) e b1t roubaram o protagonismo de s1mple, frustraram o bom momento da FURIA e levaram a Na'Vi à vitória — Foto: Divulgação/João Ferreira/PGL Perfecto (foto) e b1t roubaram o protagonismo de s1mple, frustraram o bom momento da FURIA e levaram a Na'Vi à vitória — Foto: Divulgação/João Ferreira/PGL

Mapa 2 (Ancient)

Em seu mapa de escolha, a FURIA logo buscou um plant veloz no pistol, a NaVi arriscou um defuse direto, mas Yuri "yuurih" Boian e Kaike "KSCERATO" Cerato impediram para assegurar essa vitória importante. No 3–0, a Na'Vi reagiu em um armado, mas a FURIA reagiu com boa rotação e um belo clutch de yuurih no 1v3. Quando a FURIA abriu o 5–0, foi o momento que a equipe ucraniana acordou nesse lado CT e passou a adquirir suas primeiras rodadas, mas sem se aproximar do empate. O TR dos brasileiros se manteve superior e segurou o 10–5 antes da virada de lados.

Assumindo a posição de TR, a NaVi levou melhor no pistol, mas por muito pouco não cedeu ao econômico dos brasileiros na rodada seguinte, perdendo quatro armas ao todo. A FURiA não conseguiu aproveitar de imediato e somente no armado completo de ambas as equipes que ela chegou à primeira vitória nesse half, abrindo 11–9. Rafael "saffee" Costa e KSCERATO passaram a encaixar suas balas e garantir a superioridade da FURIA em armados completos na série. Dessa vez, a Na'Vi não conseguiu se encontrar como CT e viu os brasileiros fecharem a Ancient em 16–9.

3 de 4 Saffe encaixou os disparos de sua AWP para assegurar a vitória da FURIA no mapa de escolha — Foto: Divulgação/ESL Saffe encaixou os disparos de sua AWP para assegurar a vitória da FURIA no mapa de escolha — Foto: Divulgação/ESL

Mapa 3 (Mirage)

Assim como foi na Ancient, a FURIA teve um começo bastante favorável na Mirage. Depois de um defuse no limite feito por Andrei "arT" Piovezan no round pistol, os brasileiros animaram e abriram sem dificuldades o 4–0 no marcador. Nesse ponto, a NaVi surpreendeu com um plant rápido no bombsite B e eliminando todos os brasileiros sem perder jogadores.

De pouco em pouco, a equipe ucraniana foi tirando a diferença e teve a grande ajuda de Oleksandr "s1mple" Kostyliev, que teve atuações um pouco discretas nos mapas anteriores, mas causou grande estrago na Mirage. Por sorte, Andre "drop" Abreu estava lá para garantir a vantagem mínima de 8–7 no half.

4 de 4 FURIA obteve grande vitória sobre a Na'Vi para seguir viva no IEM Rio Major 2022 — Foto: Divulgação/Stephanie Lindgren/ESL FURIA obteve grande vitória sobre a Na'Vi para seguir viva no IEM Rio Major 2022 — Foto: Divulgação/Stephanie Lindgren/ESL

Como TR, a FURIA fez uma execução praticamente perfeita ao bombsite A, e Kaike "KSCERATO" Cerato marcou mais três abates para a equipe marcar nesse segundo pistol. Após vencer no anti-eco, a FURIA acabou caindo no primeiro armado completo e viu a NaVi começar a se aproximar no placar, até chegar ao empate em 10–10. Em um novo armado, a FURIA encontrou a vitória e emplacou mais uma em sequência em bela rotação de KSCERATO e Rafael "saffee" Costa. A Na'Vi bem que tentou, mas não encaixou mais seu jogo e foi superada por 16–10 para a festa da torcida brasileira.

Veja 6 coisas para fazer no IEM Rio Major 2022