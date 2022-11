IEM Rio Major 2022: Imperial perde para a Cloud9 e é eliminada do mundial

A Imperial Esports foi superada pela Cloud9, nesta terça-feira (1), e se despediu do IEM Rio Major 2022 , torneio mundial de Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO) . Depois de um começo ruim no primeiro dia, a Imperial não tinha mais espaço para perder na competição. O adversário em questão era um dos favoritos no Challengers Stage, mas que também não vinha fazendo uma boa apresentação até aqui. O duelo entre as equipes foi muito acirrado, mas se encerrou com vitória dos russos por 2–0 após dois overtimes, parciais de 19–15 na Overpass e 22–19 na Vertigo.

Essa foi a última série do segundo dia, que ainda contou com bela vitória da FURIA sobre a OG e a eliminação da 00 Nation após derrota contra a IHC. O Challengers Stage do Major segue nesta quarta-feira (2) com transmissão do canal de Alexandre "Gaules" Borba e dos canais oficiais da ESL na Twitch. A seguir, você vê como foi a série entre Imperial e C9.

1 de 3 Imperial perde dois overtimes para a C9 e está fora do Major — Foto: Divulgação/João Ferreira Imperial perde dois overtimes para a C9 e está fora do Major — Foto: Divulgação/João Ferreira

Mapa 1 (Overpass)

O azar foi um desagradável companheiro da Imperial no começo da Overpass. A Cloud9, como CT, levou cinco rodadas na sequência, mas passou longe de haver domínio da equipe russa. Pelo contrário, os brasileiros perderam alguns confrontos no limite, e o placar não mostrava o que acontecia dentro do jogo. Porém, esse cenário mudou com uma forte entrada de Marcelo "chelo" Cespedes no bomb B para trazer o primeiro ponto da IMP, que passou a tomar as rédeas do duelo até chegar ao empate em 5–5. Nesse ponto, a C9 acordou e, liderada por Dmitriy "sh1ro" Sokolov, ainda conseguiu a vantagem de 9–6 nessa metade.

Na virada de lados, um começo perfeito para a Imperial, com vitória no segundo pistol sem perder jogadores e impedindo a C9 de realizar o plant da C4. Depois de garantir o anti-eco, a IMP marcou seu nono ponto em um retake garantido no 1v1 entre chelo e sh1ro, melhores jogadores de cada equipe até o momento. Os brasileiros seguiram a dominar essa metade até chegar ao 13–9, quando a C9 se reergueu para iniciar uma recuperação. Os russos sofreram, mas conseguiram frustrar a torcida brasileira com uma sequência de quatro vitórias e forçar o overtime em 15–15.

2 de 3 Sh1ro fez a diferença na Overpass e liderou a C9 à virada — Foto: Divulgação/PGL Sh1ro fez a diferença na Overpass e liderou a C9 à virada — Foto: Divulgação/PGL

O equilíbrio nessa reta final não foi visto na prorrogação. Dessa vez, quem dominou a Overpass de ponta a ponta foi a Cloud9. Após passar com perfeição pelo TR, bastou para os russos vencerem uma rodada como CT para fechar o mapa em 19–15.

Mapa 2 (Vertigo)

Diferentemente da Overpass, a Imperial entrou bem mais atenta na Vertigo. Todos os jogadores brasileiros impactaram positivamente de alguma forma em cada round nesse CT, com destaque para Marcelo "chelo" Cespedes segurando três jogadores da Cloud9 na rampa, e Gabriel "FalleN" Toledo vencendo um 1v1 de AWP decisivo contra Dmitriy "sh1ro" Sokolov para fazer o defuse da C4. A C9 encontrou seu primeiro ponto somente no sétimo round, mas Imperial seguiu melhor e ainda teve Ricardo "Boltz" Prass brilhando em 1v1 contra Abai "HObbit" Hasenov. Apesar do bom momento da IMP, os russos ainda buscaram uma recuperação na reta final e diminuíram o prejuízo para 10–5.

Pelo lato TR, os brasileiros conquistaram o importante ponto no segundo round pistol com uma entrada de chelo e Fernando "fer" Alvarenga para dominar sem dificuldades o bombsite B. Depois, a C9 optou por forçar e ficou com o ponto graças a um clutch 1v2 feito por Sergey "Ax1Le" Rykhtorov. Tudo poderia virar contra os brasileiros, mas novamente chelo foi o diferencial em um 1v1 heroico contra Vladislav "nafany" Gorshkov, levando mais um ponto para a IMP. Infelizmente, quando a equipe brasileira estava com o map point nas mãos, ela não conseguiu fechar, e a C9 emplacou nove rounds na sequência para ir ao overtime.

3 de 3 Imperial leva virada na Vertigo, perde por 2–0 na série e se despede do Major — Foto: Divulgação/Imperial Esports Imperial leva virada na Vertigo, perde por 2–0 na série e se despede do Major — Foto: Divulgação/Imperial Esports

Na prorrogação, os russos viraram para 16–15, a Imperial voltou a vencer na rodada seguinte, mas HObbit segurou o ímpeto brasileiro com três abates para manter a C9 à frente na virada de lados. Embora a Imperial tenha evoluído nessa prorrogação, a atuação de sh1ro frustrou diversos rounds dos brasileiros, que passaram a se sentir cada vez mais pressionados. No final, 22–19 para a C9, que acabou eliminando os brasileiros do torneio.