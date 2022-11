IEM Rio Major 2022: Lenovo IdeaPad Gaming 3i está R$ 400 mais barato

O preço original do modelo é de aproximadamente R$ 4.189, mas com o cupom IEM400OFF o valor cai para R$ 3.789. Mas, será que a compra vale a pena? Veja a seguir as características do IdeaPad Gaming 3i, como as especificações completas de hardware, tela, design e bateria, para avaliar se o notebook games é indicado para você.

Lenovo Ideapad Gaming 3i vem com a Nvidia GeForce GTX 1650, uma placa de vídeo dedicada

Tela

O Lenovo Ideapad Gaming 3i possui uma resolução Full HD de 1920 x 1080 pixels, com taxa de atualização de 60 Hz e tecnologia antirreflexo, que permite visualizar as imagens de qualquer ângulo. O equipamento pode ser ideal para quem deseja assistir a filmes e séries no computador e também jogar.

Vale destacar que o notebook também vem com uma entrada HDMI 2.0, que permite conectá-lo a uma TV ou monitor maior. Porém, é preciso verificar se as resoluções dos dispositivos externos são compatíveis com as especificações do IdeaPad Gaming 3i.

Modelo conta com tela de 15 polegadas

Desempenho

O modelo vem equipado com processador Intel Core i5 de 11ª geração, 8 GB de memória RAM DDR4, um SSD de 512 GB para armazenamento e uma placa de vídeo dedicada, Nvidia GeForce GTX 1650. Esta configuração pode atender aqueles que buscam por um notebook que rode jogos modernos e com gráficos pesados.

O computador conta com um sistema de refrigeração que visa garantir o desempenho nos games, com ventilação dupla e quatro dissipadores de calor. Já o recurso Q Control, permite ajustar para os modelos silenciosos ou balanceados, que possibilitam mais economia de bateria ou uma experiência térmica personalizada, respectivamente.

Notebook vem com uma placa de vídeo dedicada Nvidia GeForce GTX 1650

Outra característica é que o computador também pode ser utilizado para chamadas de vídeo, já que ele vem com uma webcam HD de 1280 x 720 pixels com porta privacidade. Além disso, ele possui três portas USB 3.0, uma saída para cabo de rede e uma entrada combinada para fone de ouvido e microfone.

Design

Segundo a fabricante, o IdeaPad Gaming 3i conta com bordas ultrafinas, 359 mm de largura, 24,9 mm de altura e 249,6 mm de profundidade. O equipamento promete ser fácil de transportar, pois além de compacto, possui um peso aproximado de 2,2 kg.

Este modelo vem na cor Shadow Black e possui um teclado ABNT, retroiluminado na cor branca, que visa facilitar o uso em ambientes escuros. O layout conta com botões de mídia dedicados, em tamanho grande e cada tecla possui um distanciamento de 1,5 mm. Essa configuração promete oferecer ergonomia e conforto durante a digitação.

Lenovo destaca que o modelo possui bordas ultrafinas

Bateria

A Lenovo ressalta que a bateria do IdeaPad Gaming 3i conta com três células de 45 watt-hora (Wh) e afirma que 15 minutos de carregamento podem garantir até duas horas de uso. A marca recomenda realizar a recarga com o notebook desligado.

A durabilidade aproximada da bateria é de 9,6 horas, porém, este tempo pode variar de acordo com o uso e a configuração utilizada. Caso o usuário utilize o equipamento para jogos ou outras tarefas mais exigentes, este tempo pode decair.

Bateria do IdeaPad Gaming 3i promete durabilidade de até 9,6 horas

