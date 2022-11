IEM Rio Major 2022: Outsiders supera a Heroic e é campeã mundial de CS:GO

A Outsiders é a nova campeã mundial de Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO) . O título da equipe russa foi conquistado neste domingo (13) após vitória sobre a Heroic na grande final do IEM Rio Major 2022 . Os dinamarqueses bem que chegaram com moral na decisão depois de superarem a FURIA no sábado (12) enquanto sofriam forte pressão da torcida na Jeunesse Arena. Porém, Dzhami "Jame" Ali e seus companheiros não estavam lá por acaso e fecharam sua bela campanha com uma convincente vitória por 2–0, parciais de 16–12 na Mirage e 16–5 na Overpass.

Com a vitória, a Outsiders levou a taça, a premiação de US$ 500 mil (cerca de R$ 2,5 milhões) e as vagas na BLAST Premier Final 2022 e na IEM Katowice 2023. Já a Heroic se contentou com o vice-campeonato e o prêmio de US$ 170 mil (cerca de R$ 850 mil). Confira, a seguir, como foi o duelo entre Rússia e Dinamarca na grande final do IEM Rio Major 2022.

Mapa 1 (Mirage)

No mapa de escolha de sua equipe, Evgeniy "FL1T" Lebedev deu as boas vindas à Heroic rapidamente, buscando quatro abates no pistol e liderando sua equipe nessas primeiras rodadas da Mirage até o 3–0. No primeiro armado, os dinamarqueses encontraram a primeira vitória, mas perderam quatro armas no processo graças ao 4K de David "n0rb3r7" Daniyelyan. Casper "cadiaN" Møller ignorou essa queda e liderou sua equipe à virada em 4–3. Depois, foi a vez da Outsiders dar a mesma resposta e tornar a Miragem em um jogo de viradas. Esse equilíbrio só poderia resultar em um 8–7 ao final da metade.

No segundo pistol, a Heroic encontrou a vitória, finalizada com uma facada de cadiaN em n0rb3r7, e encontrou a oportunidade perfeita de crescer nesse TR. Porém, a Outsiders não teve medo de forçar na rodada seguinte, encontrou a vitória com uma dupla eliminação inicial de Pyotr "fame" Bolyshev e passou a controlar o duelo em seu mapa de escolha. A Heroic até ensaiou uma reação com duas boas rodadas de Jakob "Jabbi" Nygaard , mas a Outsiders seguiu superior e fechou a Mirage em 16–12.

Mapa 2 (Overpass)

Após o intervalo, René "TeSeS" Madsen voltou ao servidor ainda mais focado na vitória e levou a Heroic a abrir o 2–0 nesse começo. A Outsiders respondeu prontamente com a vitória no primeiro armado completo, e TeSeS emplacou um 4K como resposta na rodada seguinte, mas seu ace e a vitória foram impedidas no limite por Aleksei "Qikert" Golubev no 1v1 final. Depois, a Heroic começou a ter dificuldades nesse TR, e a Outsiders passou a dominar o duelo, com destaque para um ace de Evgeniy "FL1T" Lebedev no sexto round. Os dinamarqueses não esboçaram reação e saíram na desvantagem de 12–3 no marcador.

A Heroic precisaria se reinventar de vez como CT se quisesse buscar essa difícil virada na Mirage. O começo foi promissor, com vitória no pistol e no anti-eco. O primeiro armado também teve uma boa execução da Heroic, mas FL1T e Dzhami "Jame" Ali frustraram os planos da adversária em um retake bem encaixado e fizeram a Outsiders assumir o controle do confronto novamente. Foi um domínio absoluto dos russos, que fecharam tranquilamente a Overpass em 16–5 para ficar com a taça do Major.

Sobre o IEM Rio Major 2022

O IEM Rio Major 2022 foi o primeiro mundial de CS:GO realizado no Brasil. Originalmente, o Rio de Janeiro receberia a competição em 2020 e seria chamada de ESL One Rio 2020, mas o evento foi cancelado por conta da pandemia. O evento também foi o segundo Major organizado neste ano, sendo o primeiro o PGL Major Antwerp 2022, vencido pela FaZe Clan. FURIA Esports, Imperial Esports e 00 Nation eram os times representando o Brasil no mundial, mas somente a FURIA conseguiu emplacar um excelente desempenho, ficando entre as quatro melhores equipes do mundo.

A premiação total do IEM Rio Major 2022 foi de US$ 1,25 milhão (cerca de R$ 6,25 milhões) e foi dividida entre todas as participantes. Veja, na tabela abaixo, como ficou essa divisão e a classificação final do mundial de CS:GO:

IEM Rio Major 2022 – Classificação Final Colocação Equipe Premiação 1° Outsiders US$ 500 mil (R$ 2,5 milhões) 2° Heroic US$ 170 mil (R$ 850 mil) 3°–4° FURIA Esports e MOUZ US$ 80 mil (R$ 400 mil) 5°–8° Cloud9, Fnatic, Team Spirit e Natus Vincer US$ 45 mil (R$ 225 mil) 9°–11° BIG, Team Liquid e ENCE US$ 20 mil (R$ 100 mil) 12°–14° Bad News Eagles, Team Vitality e Sprout US$ 20 mil (R$ 100 mil) 15°–16° Ninjas in Pyjamas e FaZe Clan US$ 20 mil (R$ 100 mil) 17°–19° 9z Team, GamerLegion e OG US$ 10 mil (R$ 50 mil) 20°–22° Grayhound, Evil Geniuses e IHC Esports US$ 10 mil (R$ 50 mil) 23°–24° Imperial Esports e 00 Nation US$ 10 mil (R$ 50 mil)