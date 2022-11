IEM Rio Major 2022: Outsiders vence a MOUZ vai à final do mundial de CS:GO

A Outsiders superou a MOUZ, neste sábado (12), e é a primeira equipe classificada para a grande final do IEM Rio Major 2022 , torneio mundial de Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO) . O duelo contou com bons momentos por parte da MOUZ, mas o trabalho de adaptação dos russos nos mapas disputados fez toda a diferença. Embora a equipe de Dzhami "Jame" Ali tenham tropeçado na reta final de seu mapa de escolha, eles conseguiram chegar à vitória por 2–1 na série melhor de três partidas (MD3). As parciais foram de 16–10 na Ancient, 14–16 na Overpass e 16–7 na Inferno.

Com o resultado, tanto Jame como Aleksei "Qikert" Golubev vão para a segunda final de Major. Agora, a dupla e seus companheiros aguardam o resultado de FURIA Esports e Heroic para saber quem será a adversária na decisão do mundial. Lembrando que a final acontece no domingo (13) às 15h, no horário oficial de Brasília, com transmissão dos canais de Alexandre "Gaules" Borba e da ESL na plataforma Twitch. Confira, a seguir, os detalhes da vitória da Outsiders sobre a MOUZ.

1 de 4 Outsiders está na final do IEM Rio Major 2022 — Foto: Divulgação/ESL Outsiders está na final do IEM Rio Major 2022 — Foto: Divulgação/ESL

👉 Como posso deixar meu computador melhor para jogar CS:GO? Confira no Fórum do TechTudo

Mapa 1 (Ancient)

Em seu mapa de escolha, a MOUZ optou por uma postura bastante agressiva como TR. Com uma movimentação veloz e um começo inspirado de do eslovaco David "frozen" Čerňanský, a equipe europeia não encontrou dificuldades para abrir o 4–0. Para mudar esse cenário, a Outsiders precisou da dupla Aleksei "Qikert" Golubev e David "n0rb3r7" Daniyelyan para punir esse ritmo acelerado dos adversários. Mais do que equilibrar o confronto, a equipe russa se adaptou de vez ao jogo da MOUZ, virou o placar e não perdeu mais rounds, fechando essa metade em 10–5.

Como CT, a MOUZ voltou a vencer o pistol, dessa vez com um arriscado defuse direto de Ádám "torzsi" Torzsás. Apesar de um susto com a Outsiders debilitando sua economia em um anti-eco, a MOUZ se mostrou mais confortável nessa metade, que contou com Jon "JDC" de Castro chamando mais o protagonismo dessa vez. Contudo, Dzhami "Jame" Ali não deixou a virada ocorrer, enquanto Qikert voltou a ter grande impacto após um bom número de rounds discretos. A reta final acabou dominada pela Outsiders, que chegou à vitória por 16–10.

2 de 4 Adaptação foi o ponto chave para a Outsiders virar sobre a Mouz e levar a Ancient — Foto: Divulgação/ESL Adaptação foi o ponto chave para a Outsiders virar sobre a Mouz e levar a Ancient — Foto: Divulgação/ESL

Mapa 2 (Overpass)

Nos primeiros rounds no mapa de escolha da Outsiders, pouca diferença quando comparamos com a Ancient. A MOUZ, como CT, foi melhor nesse começo de novo e, dessa vez, teve Dorian "xertioN" Berman chamando a responsabilidade para criar uma boa vantagem para sua equipe nos primeiros momentos de Overpass, até chegar ao 4–1. Após uma pausa técnica, Pyotr "fame" Bolyshev voltou ao servidor com outra postura e disposto e conceder uma nova virada para sua equipe. Porém, a MOUZ evitou a reação dessa vez, Christopher "dexter" Nong não deixou a Outsiders crescer, e o placar nessa metade ficou 9–6.

A equipe russa precisava encontrar o primeiro pistol da série na virada de lados e o achou com uma leitura magistral da movimentação da MOUZ. O CT da Outsiders seguiu muito sólido nas rodadas seguintes, em especial com Fame permanecendo bastante confortável na Overpass e Dzhami "Jame" Ali começando a causar seu estrago com a AWP. A MOUZ encontrou dificuldades como TR e somente após seis vitórias em sequência da adversária que conseguiu seu primeiro ponto no half. Jame fez o possível a partir desse ponto, garantindo vitórias em um econômico e em um clutch 1v3, mas a MOUZ se manteve superior e partiu para a vitória em 16–14.

3 de 4 Após ver a Outsiders se aproximar do map point, MOUZ buscou a reação e virou o placar para forçar o último mapa da série — Foto: Divulgação/ESL Após ver a Outsiders se aproximar do map point, MOUZ buscou a reação e virou o placar para forçar o último mapa da série — Foto: Divulgação/ESL

Mapa 3 (Inferno)

O roteiro inicial da Inferno foi semelhante aos demais mapas, com a MOUZ, dessa vez iniciando no lado TR, vencendo o pistol e o anti-eco, e a Outsiders buscando a reação a partir das primeiras rodadas armadas. A história, no entanto, ameaçou não se repetir, e a Outsiders deu início a uma sequência de rodadas unilaterais, onde ela simplesmente não deixou a MOUZ jogar e abriu o 7–2 no marcador de forma a confirmar que o terceiro mapa seria um massacre. A repetição acabou ocorrendo no lado da MOUZ, que voltou a encontrar forças onde não havia mais para diminuir o prejuízo ao placar de 9–6 e se manter viva no confronto.

Como TR, a Outsiders não quis saber de cautela e fez uma entrada muito agressiva pelo ponto B para plantar a C4 e derrubar todos os adversários, perdendo somente um jogador no processo. A MOUZ voltou a sentir o golpe e, semelhante ao half anterior, teve dificuldades de responder às táticas da Outsiders. Para piorar, David "n0rb3r7" Daniyelyan cresceu muito jogando como TR e Evgeniy "FL1T" Lebedev se manteve líder absoluto de abates de sua equipe para. Sem reação por parte da MOUZ e com um 4K de Dzhami "Jame" Ali na reta final, a Outsiders confirmou a vitória por 16–7 para ir à final.

4 de 4 Outsiders venceu a MOUZ de forma dominante na Inferno e está na final do IEM Rio Major 2022 — Foto: Divulgação/ESL Outsiders venceu a MOUZ de forma dominante na Inferno e está na final do IEM Rio Major 2022 — Foto: Divulgação/ESL