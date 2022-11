IEM Rio Major 2022: veja especificações e quanto custaria o PC do mundial

O Rio de Janeiro recebe, entre os dias 31 de outubro e 13 de novembro, o IEM Rio Major 2022, campeonato mundial de Counter Strike: Global Offensive (CS:GO) . Lançado em 2012, o jogo atraiu uma legião de fãs, e é hoje um dos títulos mais populares da Steam . Gratuito, o game tem um cenário competitivo bem forte, além de uma grande audiência online em seus eventos, impulsionada por streamers como o brasileiro Gaules, um dos anfitriões do Major do Rio.

Apesar de não ser um dos games mais exigentes quando assunto é hardware, o FPS competitivo da Valve exige alguns requisitos tecnológicos para quem deseja competir. Não é à toa que a ESL, que organiza o Major, certifica alguns componentes e configurações para os computadores aos seus eventos. A seguir, o TechTudo detalha o hardware das máquinas utilizadas no Major de CS:GO para te ajudar a ser — ou tentar ser — o novo FalleN, arT ou Coldzera.

Configurações mínimas

Apenas como referência, as configurações mínimas exigidas pelo CS:GO são: sistema operacional Windows XP, processador Intel Core 2 Duo E6600 (2006) ou AMD Phenom X3 8750 (2008), 2 GB de memória RAM, placa de vídeo de ao menos 256 MB compatível com DirectX 9 e Pixel Shader 3.0, e ao menos 15 GB de espaço no armazenamento do sistema. Estas são especificações muito modestas atualmente.

Evidentemente, as configurações mínimas não são as mais adequadas para quem quer competir no CS, mas elas demonstram como o game da Valve, que já tem muito tempo de mercado, pode ser uma opção acessível mesmo para computadores mais simples.

Computadores certificados

A ESL certifica alguns computadores para seus eventos. Na América do Norte e Europa, alguns lojistas contam com máquinas montadas já certificadas disponíveis para o varejo. No Brasil, para ter acesso a um PC similar aos computadores da competição, é preciso montar o equipamento adquirindo cada componente.

As especificações certificadas pela ESL são:

O Intel Core i5 12400F é um processador de 6 núcleos e 12 threads lançado no início de 2022, que entrega clocks de até 4,4 GHz e utiliza o soquete LGA1700. Um dos mais modernos da Intel, o chip aparece no mercado brasileiro por a partir dos R$ 1.309.

A placa mãe recomendada é um modelo da Asus com chipset B660, a Prime B660-PLUS D4. O modelo conta com suporte ao PCI 4.0, traz três slots M.2, porta Ethernet Gigabit, saídas de vídeo DisplayPort e HDMI, além de conectividade USB 3.2 Gen 2. A placa-mãe da Asus é oferecida no mercado brasileiro por a partir de R$ 1.079.

Para a memória RAM, o recomendado é um par de módulos de 8 GB de 3.200 MHz da Corsair, no modelo Vengeance, que pode ser encontrado no Brasil por a partir de R$ 429. No armazenamento, a solução utilizada é um SSD NVMe modelo EVO 970 da Samsung, disponível no mercado nacional por preços que começam a partir dos R$ 616.

Já a placa de vídeo certificada, é a Nvidia GeForce RTX 3050. A GPU de entrada da linha RTX tem 8 GB de GDDR6 e aparece em ofertas no mercado brasileiro por R$ 1.799. Nos dados apresentados pela ESL, não constam informações acerca fonte de energia (PSU) utilizada, mas, de acordo com a Nvidia, a fonte recomendada para a RTX 3050 é a de 550 W. No Brasil, uma opção da Corsair pode ser adquirida por valores a partir dos R$ 299.

O custo para os componentes de um PC equivalente ao recomendado para os computadores da ESL pode ficar na casa dos R$ 5.531. Os jogadores ainda vão precisar considerar qual monitor e periféricos vão utilizar, tendo, preferencialmente, de optar por displays com uma taxa de atualização acima dos 120 Hz. A resolução da tela não precisa ser uma prioridade, uma vez que, no cenário competitivo, a resolução HD ainda é muito utilizada.

