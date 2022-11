IEM Rio Major 2022: veja times classificados e jogos do Champions Stage

O Legends Stage do IEM Rio Major 2022 , torneio mundial de Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO) , se encerrou nesta terça-feira (8). Agora, a competição segue para a fase final, o Champions Stage, na qual as oito melhores equipes disputarão o título, a premiação de US$ 500 mil (cerca de R$ 2,5 milhões) e vagas na BLAST Premier Final 2022 e IEM Katowice 2023. O Brasil segue representado pela FURIA Esports , que passou de forma invicta pelo Legends Stage e chega como uma das principais forças nos playoffs.

O Champions Stage começa na quinta-feira (10) e será realizado até o próximo domingo (13), data da grande final. Dessa vez, os jogos serão disputados na Jeunesse Arena, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. A transmissão seguirá acontecendo nos canais oficiais de Alexandre "Gaules" Borba e da ESL na plataforma Twitch. Confira, a seguir, todas as equipes classificadas e o calendário da última fase do Major.

Equipes classificadas

O Legends Stage contou com 16 equipes disputando no formato suíço, ou seja, aquelas equipes que garantiram três vitórias se classificaram e as que foram derrotadas em três oportunidades acabaram eliminadas. Ao lado da Cloud9, FURIA Esports conquistou a classificação com três vitórias em três duelos e terá uma seed maior no Champions Stage.

Veja, na tabela abaixo, todas as equipes classificadas e suas respectivas regiões e campanhas:

Legends Stage – Equipes Classificadas para o Champions Stage Equipe Região Vitórias–Derrotas FURIA Esports Brasil 3–0 Cloud9 Rússia 3–0 Heroic Dinamarca 3–1 Outsiders Rússia 3–1 Fnatic Europa 3–1 Natus Vincere Ucrânia 3–2 MOUZ Europa 3–2 Team Spirit Rússia 3–2

Formato do Champions Stage

Diferentemente do Challengers Stage e o Legends Stage, o Champions Stage terá formato de eliminação simples. Assim, as equipes serão colocadas em uma chave com quartas de final, semifinais e grande final, nas quais uma derrota será o suficiente para eliminação. Todos os confrontos serão decididos em séries melhores de três partidas (MD3).

3 de 3 Chave do Champions Stage do IEM Rio Major 2022 — Foto: Divulgação/Intel Extreme Masters Chave do Champions Stage do IEM Rio Major 2022 — Foto: Divulgação/Intel Extreme Masters

Calendário

Quinta-feira, 10 de novembro – Quartas de Final

Outsiders x Fnatic (14h)

MOUZ x Cloud9 (17h30)

Sexta-feira, 11 de novembro – Quartas de Final

Team Spirit x Heroic (14h)

FURIA Esports x Natus Vincere (17h30)

Sábado, 12 de novembro – Semifinais

Outsiders ou Fnatic x MOUZ ou Cloud9 (14h)

Spirit ou Heroic x FURIA ou Na'Vi (17h30)

Domingo, 13 de novembro – Grande Final

Vencedor da Semifinal 1 x Vencedor da Semifinal 2 (15h)