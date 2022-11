IEM Rio Major 2022: veja times classificados e jogos do Legends Stage

O Legends Stage começa no sábado (5) a partir das 11h, no horário oficial de Brasília, e vai até a próxima terça-feira (8). A transmissão segue sendo realizada nos canais do streamer Alexandre "Gaules" Borba e da ESL na plataforma Twitch. Vale lembrar que Imperial Esports e 00 Nation, outras representantes do Brasil no torneio, foram eliminadas com três derrotas cada.

1 de 3 Riocentro também irá receber os jogadores e a plateia no Legends Stage do IEM Rio Major 2022 — Foto: Divulgação/João Ferreira Riocentro também irá receber os jogadores e a plateia no Legends Stage do IEM Rio Major 2022 — Foto: Divulgação/João Ferreira

👉 Como posso deixar meu computador melhor para jogar CS:GO? Veja no Fórum do TechTudo

Formato

Assim como foi no Challengers Stage, o Legends Stage utilizará do formato suíço. Basicamente, as equipes que alcançarem três vitórias avançarão para a próxima fase, enquanto aquelas que forem derrotadas em três oportunidades estarão eliminadas. As partidas que valem a classificação ou a permanência serão decididas em séries melhores de três partidas (MD3), enquanto as demais ocorrerão em mapas únicos.

IEM Rio Major 2022 – Equipes no Legends Stage Equipe Região FaZe Clan Europa Ninjas in Pyjamas Suécia Sprout Dinamarca Spirit Rússia Natus Vincere Ucrânia ENCE Europa Heroic Dinamarca Team Liquid Estados Unidos MOUZ Europa Bad News Eagles Kosovo BIG Alemanha Outsiders Rússia FURIA Esports Brasil Team Vitality Europa Cloud9 Rússia Fnatic Europa

Vale lembrar que as seeds das equipes que não precisaram passar pelo Challengers Stage são maiores. Ou seja, elas enfrentarão as classificadas da primeira fase. Os encontros também dependerão do desempenho de cada time. Os melhores do RMR irão encarar os últimos classificados do Challengers Stage, enquanto os melhores da primeira fase jogarão contra as equipes com o pior desempenho no RMR.

2 de 3 FURIA é a última representante do Brasil no Major — Foto: Divulgação/ESL FURIA é a última representante do Brasil no Major — Foto: Divulgação/ESL

Calendário do Legends Stage

Sábado, 5 de novembro (Rodadas 1 e 2)

11h: MOUZ x Team Liquid

11h: Spirit x Bad News Eagles

12h15: FaZe x Cloud9

12h15: Sprout x BIG

13h30: Natus Vincere x Team Vitality

13h30: Outsiders x Heroic

14h45: ENCE x FURIA Esports

14h45: Ninjas in Pyjamas x Fnatic

17h15: Série MD1 entre equipes 1–0

17h15: Série MD1 entre equipes 1–0

18h30: Série MD1 entre equipes 1–0

18h30: Série MD1 entre equipes 1–0

19h45: Série MD1 entre equipes 0–1

19h45: Série MD1 entre equipes 0–1

21h: Série MD1 entre equipes 0–1

21h: Série MD1 entre equipes 0–1

Domingo, 6 de novembro (Rodada 3)

11h: Série MD1 entre equipes 1–1

11h: Série MD1 entre equipes 1–1

12h15: Série MD1 entre equipes 1–1

12h15: Série MD1 entre equipes 1–1

13h30: Série MD3 entre equipes 2–0

13h30: Série MD3 entre equipes 2–0

17h: Série MD3 entre equipes 0–2

17h: Série MD3 entre equipes 0–2

Segunda-feira, 7 de novembro (Rodada 4)

11h: Série MD3 entre equipes 2–1

11h: Série MD3 entre equipes 2–1

14h30: Série MD3 entre equipes 2–1

14h30: Série MD3 entre equipes 1–2

18h: Série MD3 entre equipes 1–2

18h: Série MD3 entre equipes 1–2

Quinta-feira, 3 de novembro (Rodada 5)

11h: Série MD3 entre equipes 2–2

14h30: Série MD3 entre equipes 2–2

18h: Série MD3 entre equipes 2–2

Sobre o Champions Stage

O Champions Stage é como os playoffs são chamados nos Majors de CS:GO. A última fase mudará o formato para uma chave de eliminação simples, com quartas de final, semifinais e grande final, onde somente uma derrota será o bastante para o time se despedir do mundial. Todos os duelos serão realizados em séries melhores de três partidas (MD3).

Essa fase acontece do dia 10 ao dia 13 de novembro. A campeã levará a maior fatia da premiação total de US$ 1,25 milhão (cerca de R$ 6 milhões) e irá assegurar as vagas na BLAST Premier: World Final 2022 e na IEM Katowice 2023.

3 de 3 Champions Stage acontecerá na Jeunesse Arena — Foto: Divulgação/ESL Champions Stage acontecerá na Jeunesse Arena — Foto: Divulgação/ESL