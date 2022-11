Ignis Cup 2022: como assistir à final da entre paiN e Raizen

A Ignis Cup 2022, o primeiro torneio feminino oficial de League of Legends (LoL) do Brasil, será decidida entre Raizen e paiN Gaming. A grande final acontece presencialmente na Arena CBLOL, localizada na cidade de São Paulo, no sábado (12) a partir das 13h, no horário oficial de Brasília. Você poderá assistir à decisão nos canais oficiais do CBLOL na Twitch e no YouTube. Além do título da competição, a equipe campeã ainda levará para casa a premiação de R$ 27 mil. Veja, a seguir, mais detalhes sobre os times.