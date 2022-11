Immortality: veja gameplay, história e requisitos mínimos do jogo

Immortality é o mais novo jogo simulador FMV (Full Motion Video) de Sam Barlow, mesmo criador dos jogos Her Story e Telling Lies. Desenvolvido pelo estúdio Half Mermaid, o game conta a história do desaparecimento de Marissa Marcel, atriz que gravou três filmes nunca lançados, e permite aos jogadores investigarem cenas, entrevistas, testes e mais para descobrir o que realmente aconteceu. Vale ressaltar que o título está entre os indicados na premiação The Game Awards 2022, que acontece dia 8 de dezembro , nas categorias de Melhor Direção, Narrativa e Atuação.

O jogo está disponível para Xbox Series X/S por R$ 74,95, e incluso no Xbox Game Pass, para PC via Steam e GOG, saindo a R$ 37,99, além de chegar para celulares Android e iPhone (iOS), assim como para assinantes da Netflix. Confira mais detalhes a seguir.

1 de 2 Em Immortality os jogadores investigam o desaparecimento da atriz Marissa Marcel através de seus 3 filmes nunca lançados — Foto: Reprodução/Steam Em Immortality os jogadores investigam o desaparecimento da atriz Marissa Marcel através de seus 3 filmes nunca lançados — Foto: Reprodução/Steam

👉 Jogos grátis da PS Plus são permanentes após o fim da assinatura? Tire as dúvidas no Fórum TechTudo

História

Todo o jogo utiliza cenas gravadas com atores reais e gira ao redor do desaparecimento de Marissa Marcel, uma atriz que gravou 3 filmes em momentos distintos de sua carreira e que, por uma série de eventos inesperados, nunca foram lançados. O jogo começa com a personagem sendo apresentada em um programa de entrevista, aonde vai para divulgar o "lançamento" de seu novo filme.

Durante a conversa, ela conta sobre como foi escolhida pelo diretor Alan Fischer entre milhares de atrizes para estrelar a obra. Porém, fica implícito que algo que aconteceu entre os dois ao longo das gravações se conecta com o então desparecimento da artista.

O primeiro dos filmes de Marissa, intitulado "Ambrosio", de 1968, seria a adaptação em filme de um livro real do autor M.G. Lewis, que conta a história de uma mulher que representou uma tentação para um monge. O segundo filme, de 1970, seria um suspense chamado "Minsky", sobre a morte de um artista e como sua musa, interpretada por Marissa, seria suspeita de matá-lo. Já o último filme, de 1999, se chamaria "Two of Everything" e contaria sobre o sucesso de uma estrela pop e sua dublê de corpo, ambas interpretadas pela atriz.

Gameplay

A jogabilidade de Immortality é bem diferente da maioria dos games, pois envolve assistir a clipes e tentar encaixar os pedaços de história espalhados entre eles por conta própria. Uma nova mecânica de gameplay neste título é a possibilidade de "viajar" entre diferentes clipes ao tocar em objetos do cenário. Assim, ao pressionar em uma caneca ou uma flor, por exemplo, o jogador pode ser levado a outro momento em que este objeto, ou algo semelhante a ele, também aparece, formando um labirinto invisível que leva a novas informações.

2 de 2 A gameplay de Immortality permite que usuários investiguem cenas e encontrem objetos que os levam para outros clipes — Foto: Reprodução/Steam A gameplay de Immortality permite que usuários investiguem cenas e encontrem objetos que os levam para outros clipes — Foto: Reprodução/Steam

Requisitos mínimos

Immortality Requisitos mínimos (PC) Requisitos mínimos Configuração recomendada Sistema operacional: Windows 10 Windows 10 ou superior Processador: Processador de 64 Bits Processador de 64 Bits Memória RAM: 8 GB 16 GB Placa de vídeo: Nvidia Geforce GTX, AMD Radeon ou similar Nvidia Geforce RTX, AMD Radeon ou similar Armazenamento: 30 GB de espaço disponível 30 GB de espaço disponível Outros: Fones de ouvido e controle recomendados Fones de ouvido e controle recomendados