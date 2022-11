iPhone 13 na Black Friday 2022: o que você precisa saber antes de comprar

Mesmo que já tenha registrado desconto desde seu lançamento, é possível que ele receba novos descontos na Black Friday, caso siga os passos do antecessor iPhone 12. Nas linhas a seguir, confira a ficha técnica do iPhone 13 em detalhes.

2 de 8 Apple anunciou o iPhone 13 em setembro de 2021 — Foto: Thássius Veloso/TechTudo Apple anunciou o iPhone 13 em setembro de 2021 — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

Tela e design

A tela do iPhone 13 dispõe de 6,1 polegadas, proporção intermediária entre o painel do iPhone 13 Pro Max, de 6,7 polegadas, e as 5,4 polegadas vistas na versão Mini. Com resolução Full HD+ (1170 x 2532 pixels), o smartphone exibe imagens com nitidez e contraste significativos por meio do painel OLED. O modelo tem 460 pixels por polegada, o que dá boa legibilidade. Por outro lado, não inclui taxa de atualização de 120 Hz, característica que era esperada desde o iPhone 12.

O design repete os moldes conhecidos pelo público desde o iPhone X. Sem mudanças significativas, o lançamento de 2021 traz um notch avantajado e proporções de 146,7 x 71,5 x 7,65 mm. O aparelho também serviu de inspiração para o iPhone 14, lançado neste ano. Vale alertar aos consumidores que, mesmo com alterações quase imperceptíveis entre uma geração e outra, não é possível usar a capinha do iPhone 14 no antecessor.

O acabamento do telefone da maçã conta com recursos como Ceramic Shield e IP68. Eles conferem uma proteção reforçada contra arranhões e permitem que o iPhone entre em contato com a água sem maiores complicações. A resistência, no entanto, vale para contato apenas com água doce a uma profundidade máxima de seis metros e por até 30 minutos.

A estrutura do smartphone conta com seis opções de cores: rosa, azul, estelar, vermelho, verde e meia-noite.

Câmeras do iPhone 13

Um dos destaques do iPhone 13 é o arranjo fotográfico, que agrega duas lentes na parte traseira. Com sensores diferenciados, o conjunto se organiza da seguinte forma:

Principal de 12 MP e abertura de f/1.6

Ultra wide de 12 MP e abertura de f/2.4

Câmera frontal de 12 MP e abertura de f/2.2

Apesar de ambas terem 12 MP, uma delas, a ultra wide, fica responsável por garantir registros com ângulo de captação ampliado. Isso diversifica a possibilidade de cliques.

O iPhone traz estabilização óptica por deslocamento do sensor, ferramenta indispensável para quem preza por fotos e vídeos menos tremidos.

Ainda neste sentido, é possível mencionar o Modo Cinema, que surgiu na geração de 2021 e que incrementa os filmes gravados com os telefones da maçã. Com a ferramenta, o usuário consegue desfocar o fundo de pessoas e objetos para um aspecto mais profissional. As gravações, de modo geral, são feitas com uma resolução 4K (em até 60 quadros por segundo).

3 de 8 iPhone 13: Modo Cinema é um dos recursos disponíveis — Foto: Reprodução/ Apple iPhone 13: Modo Cinema é um dos recursos disponíveis — Foto: Reprodução/ Apple

A câmera frontal tira selfies de 12 MP. Ela conta com Face ID para desbloquear a tela por reconhecimento facial.

Desempenho do iPhone

A ficha técnica do iPhone 13 inclui o processador A15 Bionic, também de 2021. Com avanços em relação à geração anterior, dispõe de seis núcleos no total, sendo dois destinados ao desempenho e outros quatro para eficiência energética. O componente é tão potente que também aparece no sucessor iPhone 14.

O iPhone 13 tem memória RAM de 4 GB, de acordo com estimativas de sites especializados. A Apple não divulga a informação. Ao operar em conjunto com o A15, o telefone deve executar tarefas simultâneas sem engasgos.

São três opções de armazenamento: 128 GB, 256 GB e 512 GB. Usuários que buscam por espaço significativo para arquivos e apps devem considerar um modelo maior, visto que não há possibilidade de expansão via cartão microSD.

4 de 8 A15 bionic chip do iPhone 13 — Foto: Divulgação/Apple A15 bionic chip do iPhone 13 — Foto: Divulgação/Apple

Bateria da Apple

A bateria do iPhone 13 recebeu um upgrade em relação ao modelo anterior. De acordo com a fabricante, o aparelho aguenta 19 horas ininterruptas de reprodução de vídeos, entre outras atividades. Assim como no caso da memória RAM, não existem números oficiais sobre a capacidade de bateria do smartphone. No entanto, alguns testes realizados com o modelo sugerem componente de 3.204 mAh.

Um dos destaques neste quesito fica por conta do carregamento rápido, de 20W, que promete elevar a bateria de zero a 50% em 30 minutos. Outra forma de recarga permitida é a wireless, via MagSafe, tecnologia de reposição sem fio da Apple inaugurada no iPhone 12.

É importante lembrar que a Apple não inclui carregador na caixa do iPhone. Mesmo após imbróglios com a Justiça brasileira, a gigante de Cupertino segue sem oferecer adaptador de parede aos clientes que compram seus smartphones.

5 de 8 iPhone 13 não acompanha carregador na caixa — Foto: Thássius Veloso/TechTudo iPhone 13 não acompanha carregador na caixa — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

Sistema iOS

O iPhone 13 desembarca com o iOS 15 de fábrica. Por outro lado, ele está apto para rodar a versão mais recente do sistema, o iOS 16. Alinhado com a política de atualização ampla da Apple, ele deve estar cotado para receber alguns dos futuros updates de software da maçã.

No atual iOS 16, usuários desfrutam de recursos como a customização da tela de bloqueio. Recentemente liberada, a função já caiu no gosto dos adeptos e permite acrescentar widgets na página, alterar a fonte do relógio e a profundidade das imagens no painel.

Também fica permitido o uso do iPhone como webcam, edições na mensagem enviada pelo iMessage e funcionalidades no Safari.

6 de 8 iOS 16 traz efeito de profundidade na tela de bloqueio do iPhone — Foto: Letícia Sekitani/TechTudo iOS 16 traz efeito de profundidade na tela de bloqueio do iPhone — Foto: Letícia Sekitani/TechTudo

Recursos adicionais

As especificações do iPhone incluem internet 5G nas versões DSS e SA, e também Wi-Fi 6. Cabe dizer, porém, que o uso das redes no padrão SA requer uma atualização de software que ainda não foi liberada no mercado brasileiro.

Também marcam presença o Bluetooth 5.0 e o NFC, ferramenta que possibilita pagamentos por aproximação sem a necessidade de um cartão por perto. Entra neste quesito o suporte aos chips no formato eSIM e nano SIM.

7 de 8 iPhone 13 tem suporte para a rede 5G — Foto: Thássius Veloso/TechTudo iPhone 13 tem suporte para a rede 5G — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

Preço do iPhone 13

O iPhone 13 foi apresentado ao mercado em setembro de 2021. Anunciado por US$ 799, ele chegou ao Brasil por cifras que partiram de R$ 7.599, mesmo valor do sucessor. Com o lançamento do iPhone 14, o modelo em questão registrou queda de mais de R$ 1 mil, segundo a loja oficial da Apple. No e-commerce, por sua vez, é possível observar valores ainda mais em conta: por volta de R$ 4.893, o que representa uma queda de mais de R$ 2.700.

8 de 8 Cores disponíveis para o iPhone 13 — Foto: Reprodução/ Apple Cores disponíveis para o iPhone 13 — Foto: Reprodução/ Apple

Para fins de comparação, vale mencionar que, no ano passado, o iPhone 12 (64 GB) vendido inicialmente por R$ 5.998 chegou a R$ 4.839 na época da Black Friday. Levando em consideração a baixa registrada, é possível esperar um comportamento semelhante para o iPhone 13 na mesma data.

Com informações de Apple e Amazon