iPhone 13: saiba as diferenças entre iPhone 13 Mini, 13 Pro e 13 Pro Max

O iPhone 13 ainda faz sucesso no mercado dos smartphones, mais de um ano depois de seu lançamento. Até porque a linha iPhone 14, que chegou às lojas neste ano, não teve grandes mudanças visuais dos aparelhos de 2021. Com os novos celulares da Apple, pode ser que o consumidor encontre o iPhone 13 com preço mais interessante. Por isso, a Americanas vem explicar as diferenças entre o modelo base, o iPhone 13 Mini, iPhone 13 Pro e 13 Pro Max.

O lançamento da linha do iPhone 14, no mês passado, inclui o modelo base, o iPhone 14 Plus, o iPhone 14 Pro e o 14 Pro Max. Além desses, oficialmente, a Apple ainda vende o iPhone 13 e o 13 Mini, o iPhone 12 e o iPhone SE.

Ao mesmo tempo, o consumidor ainda encontra diversos modelos de iPhone em estoque em varejistas e vendedores parceiros, incluindo o iPhone 13 Pro e o 13 Pro Max.

Os quatro modelos de iPhone 13 têm suporte necessário para acessar a rede de internet 5G de altíssima velocidade.

Especificações do iPhone 13 e iPhone 13 Mini

O iPhone 13 conta com tela de 6,1 polegadas, enquanto o iPhone 13 Mini tem display de 5,4 polegadas. A tela é a Super Retina XDR OLED de 60 Hz, com proteção Ceramic Shield. Eles foram lançados nas cores rosa, azul, meia-noite (verde musgo), estelar (cinza claro) e RED (vermelho). O armazenamento tem opções de 128 GB, 256 GB e 512 GB.

Os quatro modelos da linha 13 trazem o processador Apple A15 Bionic, com seis núcleos: dois dedicados a alto desempenho e quatro focados em eficiência energética. Segundo a marca, o motor neural foi melhorado para integrar recursos de inteligência artificial, com uso especial em aplicativos que realizam cálculos em tempo real.

Com o A15 Bionic, os smartphones conseguem realizar tarefas pesadas e executar qualquer aplicativo da App Store sem grande esforço, incluindo games. O chip ainda permite que o telefone siga eficiente quando o usuário tem vários aplicativos abertos simultaneamente.

Além disso, o processador auxilia na otimização da bateria, que ficou maior no iPhone 13 e no 13 Mini, especialmente, resolvendo uma questão do iPhone 12 Mini com a bateria pouco duradoura. A GPU do A15 Bionic é de quatro núcleos nos iPhones 13 e 13 Mini.

Na traseira, os dois celulares apresentam a câmera dupla com lente principal e ultra wide, ambas de 12 MP, que permite fotos em alta qualidade com resolução de 4000x3000 pixels e gravação de vídeos em 4K. A câmera ultra wide permite imagens com amplitude e consegue entregar detalhes mesmo em lugares escuros, enquanto o sensor principal captura 47% mais luz do que o presente no iPhone 12.

A câmera frontal também tem 12 MP e fica no tradicional notch, ao lado do sensor de biometria Face ID.

Conheça o iPhone 13 Pro e iPhone 13 Pro Max

Smartphones dedicados a profissionais e criadores de conteúdo, o iPhone 13 Pro e o iPhone 13 Pro Max contam com tela de 6,1 e 6,7 polegadas, respectivamente. O painel é o mesmo Super Retina XDR OLED, porém, com tecnologia ProMotion, que permite maior fluidez dos movimentos, quando necessário, chegando a 120 Hz de atualização.

O iPhone 13 Pro e o 13 Pro Max estão disponíveis com armazenamento de 128, 256, 512 GB ou 1 TB, nas cores grafite, dourado, prateado, azul Sierra e verde Alpino. O acabamento é em Ceramic Shield na tela e vidro matte texturizado na traseira, com estrutura de aço inoxidável.

Os celulares 13 Pro da Apple contam com o mesmo processador A15 Bionic de seis núcleos, porém, com GPU de cinco núcleos, ao invés de quatro. Apesar da marca não divulgar, especialistas afirmam que o iPhone 13 Pro e 13 Pro Max também possuem um incremento na memória RAM, passando de 4 GB nos modelos base e Mini para 6 GB. E as baterias ganharam uma evolução com mais horas de uso, segundo a Apple.

Mas o grande diferencial dos modelos 13 Pro está mesmo no sistema de câmeras, com três lentes de 12 MP (teleobjetiva, grande-angular e ultra-angular), com zoom óptico de 3x e zoom digital de 15x, Modo Noite, Modo Retrato, dupla estabilização e gravação de vídeo em 4K.

O destaque é o Modo Cinema, gravando a 1080p a 30 quadros por segundo, com escolha de profundidade de campo. O conjunto também grava em HDR com Dolby Vision a 4K a 60 fps. E ainda trazem a tecnologia ProRes, que permite compressão de vídeo sem perda de qualidade e suporta conteúdo em 5K.