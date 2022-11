iPhone 15 deve estrear câmera da Sony com avanços em fotos à noite

A próxima geração do iPhone deve trazer tecnologia da Sony no conjunto fotográfico. O avanço seria responsável por um salto significativo na capacidade do celular do iPhone 15 especialmente em fotos noturnas. A informação vem do jornal Nikkei Asia, que menciona o fato de que esses novos sensores “praticamente dobram o nível de sinal da saturação em cada pixel”, o que resultaria em registros mais equilibrados em situações de contraluz. A expectativa é de que a gigante de Cupertino seja uma das primeiras a oferecer a novidade.