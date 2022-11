iPhone 15 pode ganhar formato mais arredondado e corpo de titânio

O iPhone 15 deve ter uma estrutura geral em titânio, uma traseira de vidro e um formato mais arredondado, parecido com o do iPhone 5C, em substituição ao design atual, que é mas reto no iPhone 14. Assim será o próximo celular da Apple, de acordo com informações do perfil ShrimpApplePro, que costuma antecipar novidades do mercado. Embora a página tenha um histórico de acertos no passado, seu dono indica que está muito cedo para cravar qualquer previsão.