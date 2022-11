iPhone dobrável é construído e 'lançado' por youtuber; veja

Ter um iPhone dobrável em mãos pode ser uma realidade distante, ao menos por enquanto. Na tentativa de sanar a dúvida de como seria a aparência de um celular flip da maçã, um youtuber se dispôs a construir um protótipo de smartphone nesse formato. O vídeo, disponibilizado nesta segunda-feira (7), relatou o processo e o resultado final da jornada para transformar um iPhone X em um telefone com tela expansível. Com mais de 400 mil visualizações, o registro curioso dá um panorama do que pode vir a ser o telefone com previsão de chegada para 2025 .

Chamado de iPhone V, o dispositivo reuniu partes do modelo da Apple de 2017 e peças do Motorola Razr , que foram fundamentais para permitir que a tela dobrasse. No entanto, por ser um telefone experimental, não é possível garantir que ele será capaz de aguentar o movimento rotineiro de abrir e fechar sem apresentar problemas futuros. Esta é, inclusive, uma questão até para as fabricantes de dobráveis, que trabalham constantemente para reforçar a durabilidade de seus celulares.

Como era de se esperar, o processo para criar o iPhone V foi trabalhoso, segundo o relato do engenheiro no vídeo publicado. O projeto levou cerca de 200 dias e foram utilizadas mais de 30 telas para que se pudesse chegar ao resultado final. Entre displays trincados ou rachados, o smartphone dobrável foi construído com camadas a menos do painel OLED, para torná-lo maleável. A reconstrução também exigiu estudos para organizar, quase do zero, a estrutura interna do celular.

Quando finalizado, o protótipo do dobrável foi exibido com o sistema iOS, da Apple. Mesmo que esteja rodando a interface da gigante de Cupertino, o aparelho adaptado demonstra gargalos na navegação, uma vez que o software não foi pensado para esse tipo de smartphone.

Nesse sentido, é possível retomar a projeção da Samsung, anunciada na semana passada, de que a Apple deve integrar o ramo de dobráveis somente em 2024. Entretanto, apesar da grande expectativa de ver iPhones com telas expansíveis, o iPad seria o primeiro dispositivo da maçã do tipo.

Colocar a expectativa no tablet da Apple para abrir portas no segmento dos dobráveis não extingue a possibilidade de se ver um iPhone no estilo flip ou fold no futuro. Analistas da gigante sul-coreana esperam que isso se torne realidade por volta de um ano após o lançamento do iPad expansível, em 2025. Os apontamentos estão no campo das especulações, sem confirmação ou pistas por parte da fabricante.