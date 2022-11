JBL Flip 6 na Black Friday 2022: veja preço, prós e contras

Para ajudar os usuários que pensam em investir na JBL Flip 6 durante a Black Friday 2022 , o TechTudo preparou, a seguir, uma lista com sua ficha técnica completa, além de destaques positivos e negativos do modelo.

Um destaque da Flip 6 é o som de 30 W de potência RMS — 10 a mais do que a JBL Flip 5 — obtido por um sistema com direito a tweeters, alto-falantes destinados a reproduzir sons mais agudos, e o driver RaceTrack, para gerar os graves. O layout da JBL permite cobertura de frequência de 63 a 20 kHz.

A caixinha da JBL não vem com carregador incluso no pacote, trazendo apenas o cabo, mas alivia o incomodo por conta do uso de conexão USB-C para recarga. O mercado de caixas de som ainda é cercado por modelos com conectividade microUSB, tecnologia em desuso e que pode complicar o encontro de cabos e carregadores compatíveis no futuro.