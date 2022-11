JBL Go 3 na Black Friday: veja preço, prós e contras da caixinha

JBL Go 3 é uma caixa de som portátil lançada pela fabricante em novembro de 2020. Com design compacto e proteção contra água e poeira, o dispositivo possui conexão Bluetooth 5.1 e potência de 4,1 W RMS, além de boa melhoria nos graves em comparação com modelos anteriores. Sua bateria, no entanto, deixa a desejar, oferecendo apenas cinco horas de autonomia.

Compacta, a caixinha pode ser uma boa pedida para quem quer curtir um som durante um passeio na praia ou na hora do banho. A JBL Go 3 tem preço oficial de R$ 299, mas pode ser encontrada por a partir de R$ 224 na Amazon. A seguir, os principais detalhes da caixa da JBL, bem como seus prós e contras.

Prós

1. À prova d’água

Para quem gosta de ouvir música na praia, na piscina ou mesmo no banho, a JBL Go 3 tem a vantagem de contar com certificação IP67, que protege contra água e poeira. Este recurso ainda garante que a caixinha possa ficar imersa em até 1 m em água doce por até 30 minutos sem ser danificada. É uma melhoria sutil em comparação com o antigo modelo JBL Go 2, que conta com certificação IPX7 — à prova de imersão em água, mas não necessariamente de poeira.

Outra característica da caixinha de som é seu design emborrachado, que protege contra eventuais quedas. A Go 3 ainda conta com suporte para pendurar a caixinha de som na mochila ou na bolsa para ouvir música enquanto caminha, por exemplo.

2. Som aprimorado

Embora pequena, a JBL Go 3 possui um som superior em comparação com modelos anteriores. Segundo a fabricante, a caixinha de som Bluetooth tem potência de 4,2 W RMS contra 3,1 W RMS da JBL Go 2. Não é potência suficiente para cobrir uma festa com muita gente, mas consegue animar encontros menores — principalmente na praia ou na piscina, por exemplo.

Quanto à qualidade de som, também há uma leve melhora. Enquanto sua antecessora tinha uma resposta de frequência de 180 Hz a 20 kHz, a Go 3 consegue atingir de 110 Hz a 20 kHz. Isto significa que o modelo mais novo consegue reproduzir os graves com melhor qualidade — embora ainda longe do ideal, já que o modelo não possui subwoofer, diferente da JBL Flip 6.

3. Conexão Bluetooth 5.1

O JBL Go 3 usa Bluetooth 5.1 para se conectar a dispositivos como smartphones ou tablets. Lançada em 2019, a versão 5.1 trouxe diversas melhorias ao sistema de conexão sem fio. A principal mudança foi o pareamento mais rápido entre dispositivos já conhecidos e maior precisão na localização dos aparelhos conectados — o que pode diminuir problemas como interferência de sinal.

Além disso, a versão 5 do Bluetooth trouxe melhorias na gestão de energia e um aumento do alcance sem fio para até 240 m (máximo de 40 m para locais fechados). Além disso, o Bluetooth é retrocompatível — ou seja, ele funciona mesmo em smartphones equipados com versões anteriores. Só que, nestes casos, a conexão é feita utilizando a versão mais antiga, sem as melhorias do 5.1.

Contras

1. Sem microfone integrado

Por algum motivo, a JBL decidiu retirar o microfone integrado da caixinha Bluetooth JBL Go 3. Nos modelos anteriores, o microfone podia ser usado para atender chamadas telefônicas em viva-voz. Este era um recurso interessante para quem não queria se deslocar até o celular ao receber uma ligação, por exemplo.

2. Sem porta P2/AUX

Outro recurso eliminado da JBL Go 3 foi a porta auxiliar P2, presente em modelos anteriores. Mesmo com uma maior distribuição de dispositivos Bluetooth no mercado, ainda há usuários que utilizam aparelhos antigos que se conectam apenas por cabo, como iPods e televisores. A entrada P2 permite amplificar o som desses dispositivos sem a necessidade de acoplar um transmissor Bluetooth.

3. Autonomia menor que rivais diretas

O design compacto da JBL Go 3 vem com a contrapartida de contar com uma bateria menor, de até cinco horas de reprodução contínua. Este é um valor menor do que outros modelos parecidos. Só para efeito de comparação, a igualmente enxuta JBL Clip 4 possui uma autonomia de até dez horas com uma carga.

Esta diferença também aparece em caixinhas Bluetooth de outras marcas concorrentes. A Mi Mini Speaker da Xiaomi, por exemplo, consegue reproduzir até dez horas de áudio sem necessidade de recarga. Já a LG Boom Go PL2 também possui uma autonomia de dez horas. Enquanto isso, a Edifier MP 100 Plus conta com uma bateria de até nove horas de duração.

Ficha técnica JBL Go 3

JBL Go 3 Especificações JBL Go 3 Lançamento novembro de 2020 Preço de lançamento R$ 299 Preço atual A partir de R$ 224 Potência 4,2 W RMS Frequência de resposta 110 Hz a 20 kHz Drivers não divulgado Conectividade Bluetooth 5.1 Bateria até cinco horas de reprodução Cores verde, cinza, teal, azul, vermelha e preta Dimensões 8,6 x 6,9 x 4,0 cm Peso 209 g

Com informações de JBL

