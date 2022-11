JBL Partybox Encore Essential é boa? Veja preço e detalhes da caixinha

JBL Partybox Encore Essential é uma caixa de som compacta lançada pela fabricante no Brasil em 2022. O dispositivo apresenta conexão Bluetooth , bateria com seis horas de música e promete boa qualidade sonora, com graves reforçados e potência para funcionar em diversos ambientes. Também com certificação IPX4 , a caixa pode ser encontrada no varejo nacional por a partir de R$ 1.550 .

O speaker está disponível na cor preto e não possui grandes detalhes visuais em sua estrutura, sendo um elemento bem discreto na decoração. Seu jogo de luzes de LED pode ser controlado pelo usuário no smartphone. A seguir, o TechTudo apresenta os principais detalhes da ficha técnica da Partybox Encore Essential, seu preço e concorrentes.

Conheça os principais detalhes da ficha técnica da caixa de som JBL Partybox Encore Essential

Ficha técnica da JBL Partybox Encore Essential

Lançamento no Brasil: 2022

Preço: a partir de R$ 1.550

Dimensões: 27,6 x 32,7 x 29,3 cm (A x L x P)

Peso: 5,9 kg

Cor: preto

Bateria: até 6 horas

Tempo de recarga da bateria: 3,5 horas

Resposta em frequência: 50 Hz a 20.000 Hz

Potência: 100 W RMS

Transdutores: woofer de 1 x 5,25", 2x tweeter de 1,75"

Versão do Bluetooth: 5.1

Extras: certificação IPX4, app PartyBox JBL e True Wireless Stereo

Design

A JBL Partybox Encore Essential é uma caixa compacta, com design que aposta em bordas arredondadas por toda sua estrutura. Seu formato quadrado é diferente do que a marca costuma apresentar em suas caixas de som. Para facilitar o transporte, o dispositivo possui uma alça e, em sua parte superior, é possível encontrar um menu com botões físicos para controle de mídia e conexão.

Botões físicos permitem que o usuário comande a caixa de som JBL Partybox Encore Essential

Suas dimensões são de 27,6 x 32,7 x 29,3 cm, sendo possível levá-la no porta-malas do carro ou posicioná-la sobre móveis em casa com facilidade. Com peso de 5,9 kg, é possível que o usuário a transporte utilizando apenas uma das mãos. Sua parte frontal, onde está o alto-falante, conta com iluminação de LED que pode ser acionada para dar mais vida à festa. A PartyBox está disponível apenas na cor preta.

Potência e som

A ficha técnica da Partybox Encore Essential indica que ela é equipada com um woofer de 5,25" e dois tweeters de 1,75". Além disso, o modelo trabalha com resposta de frequência de 50 Hz a 20.000 Hz e entrega 100 W de potência RMS, conjunto técnico dentro dos padrões da categoria. A potência sonora pode entregar som alto o suficiente para eventos em lugares como salas de estar, parques e até mesmo praias.

Caixa de som JBL Partybox Encore Essential

A promessa é que a caixa de som consiga reproduzir graves profundos, precisos e com boa definição. O modelo ainda é compatível com a tecnologia True Wireless Stereo, sendo possível emparelhar duas caixas de som JBL para obter um som estéreo e deixar o volume da festa ainda mais alto.

Recursos

A conexão Bluetooth 5.1 possibilita conectar diversos aparelhos com a Partybox Encore Essential. Os usuários podem controlar a playlist diretamente de smartphones, tablets e notebooks. Também é possível reproduzir músicas de pen drives ou de outros aparelhos via cabo auxiliar na caixa de som.

Caixa de som JBL Partybox Encore Essential

Com certificação IPX4, a Partybox Encore Essential é um modelo resistente a respingos de água, podendo ser usada em parques, na beira da piscina ou na praia com tranquilidade. Compatível com o aplicativo JBL Partybox, é possível controlar músicas, atualizar as configurações e personalizar as cores do jogo de LEDs pelo smartphone. A caixa ainda possui entrada para microfone de fio.

Bateria

Com bateria recarregável, a Partybox Encore Essential é um modelo versátil que pode ser usada em diversos lugares. A caixa de som promete autonomia de 6 horas de música com sua bateria de 4.800 mAh. O tempo de recarga é elevado — são cerca de 3,5 horas para uma carga completa, mas o usuário ainda pode utilizar o dispositivo enquanto ele carrega.

Preço e custo-benefício

A caixa de som compacta da JBL é um modelo que pode ser levado para diversos lugares. Por ser de fácil transporte e ter recursos interessantes para um público diverso, a JBL Partybox Encore Essential pode apresentar um bom custo-benefício ao prometer som de qualidade, resistência a respingos de água e conexão Bluetooth 5.1. Seu preço no site oficial da JBL é de R$ 1.999.

Caixa de som JBL Partybox Encore Essential

Consumidores interessados em adquirir o modelo podem encontrá-lo com preço mais baixo no varejo online nacional. Na Amazon, a caixa de som pode ser comprada por a partir de R$ 1.550. O modelo tem 12 meses de garantia da JBL contra eventuais problemas técnicos que possam ocorrer.

Concorrentes

Uma das opções que pode concorrer com a JBL Partybox Encore Essential é a Harman Kardon Onyx Studio 7. O dispositivo apresenta 50 W de potência RMS, autonomia de oito horas de bateria e conexões Bluetooth e USB. Com promessa de áudio com alta resolução para aproveitar as músicas em diversos ambientes, o dispositivo é visto na Amazon por a partir de R$ 899.

Outra opção é a Bose SoundLink Revolve 2, vendida por a partir de R$ 1.679 na Amazon. A bateria do modelo promete durar até 13 horas e sua certificação IP55 garante resistência a poeira e à água. Sua conexão é via Bluetooth, também sendo possível atender a chamadas de voz e realizar comandos com a assistente virtual do smartphone quando estiver conectada.

