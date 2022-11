JBL Tune 225TWS é bom? Veja preço e detalhes do fone Bluetooth

JBL Tune 225TWS é um fone de ouvido sem fio da JBL do tipo True Wireless Stereo (TWS) com conexão Bluetooth 5.0 . Lançado no final de 2020, o modelo faz parte da série de fones de entrada da marca, voltada para um público mais casual. Sua bateria dura até 5 horas de reprodução contínua, fora as 20 horas de carregamento com o case, o que está na média da concorrência

O preço do dispositivo, no entanto, é bem mais alto do que os de modelos similares vendidos no mercado. Na Amazon, o Tune 225TWS sai por R$ 484. Confira, a seguir, mais detalhes do fone da JBL e veja se ele vale a pena.

1 de 6 Design do JBL Tune 225TWS lembra o dos AirPods, da Apple — Foto: Divulgação/JBL Design do JBL Tune 225TWS lembra o dos AirPods, da Apple — Foto: Divulgação/JBL

Ficha técnica JBL Tune 225TWS

Lançamento no Brasil: dezembro de 2020

Preço na Amazon: a partir de R$ 484

Cores: preto e branco

Tamanho do driver: dinâmico de 12 mm

Frequência de resposta dos drivers: 20 Hz a 20 KHz

Impedância: 32 Ω

Sensibilidade: 105 dB SPL

Sensibilidade do microfone: –30 dBV a 1 kHz/Pa

Versão do Bluetooth: 5.0

Tempo de reprodução de música com o Bluetooth ligado: até 5 horas

Tempo total de reprodução de música com o estojo de carregamento: até 25 horas

Peso: 57 g

Design

O JBL Tune 225TWS é um fone de ouvido do tipo earbuds, com um design semelhante ao dos AirPods, da Apple. Como é comum nesse tipo de fone, ele não possui pontas de silicone que se fixam na entrada do ouvido, o que pode deixar a sensação de que ele está "solto" na orelha.

Além disso, os earbuds não bloqueiam o ruído externo, portanto eles não são indicados para ambientes muito barulhentos, como transporte público ou aviões. O fone está disponível nas cores preto e branco, ambas com detalhes em cinza. Seu estojo também é bem discreto, pesando apenas 49 g.

2 de 6 JBL Tune 225TWS está disponível no branco e no preto — Foto: Divulgação/JBL JBL Tune 225TWS está disponível no branco e no preto — Foto: Divulgação/JBL

Funcionalidades

Equipado com Bluetooth 5.0, o Tune 225TWS se destaca pelo recurso Fast Pairing, que conecta rapidamente o fone ao smartphone ou tablet assim que o estojo de carregamento é aberto. Essa função, porém, é compatível apenas com dispositivos com Android 6 ou superior.

Outra funcionalidade interessante é o Dual Connect, que permite usar apenas um dos lados do fone de ouvido (podendo ser tanto o esquerdo quanto o direito) em modo mono, enquanto o outro lado fica carregando no estojo.

3 de 6 JBL Tune 225TWS tem drivers de 12 mm e resposta de frequência de 20 Hz a 20 KHz — Foto: Divulgação/JBL JBL Tune 225TWS tem drivers de 12 mm e resposta de frequência de 20 Hz a 20 KHz — Foto: Divulgação/JBL

Por outro lado, por se tratar de um fone de ouvido de entrada, o Tune 225TWS não possui cancelamento de ruído ativo nem suporte a som em 3D, como Dolby Atmos, que fica restrito apenas aos fones mais premium da marca.

Qualidade do som

O Tune 225TWS possui drivers dinâmicos de 12 mm de cada lado. Teoricamente, quanto maior é o driver, melhor é a qualidade do som, embora a qualidade do material influencie no resultado. A resposta de frequência é de 20 Hz a 20 KHz, dentro do patamar ideal da maioria dos fones de ouvido, pois fica dentro do intervalo perceptível pela audição humana.

4 de 6 Estojo do JBL Tune 225TWS garante 20 horas de recarga a mais — Foto: Divulgação/JBL Estojo do JBL Tune 225TWS garante 20 horas de recarga a mais — Foto: Divulgação/JBL

A impedância é de 30 Ω, o que pode indicar reproduções com menos ruídos, e a sensibilidade é de 105 dB SPL, o que permite ouvir em altura consideravelmente alta sem distorção. Por fim, vale salientar que, assim como outros fones da série Tune da JBL, o 225TWS conta com a assinatura Pure Bass Sound, que promete sons graves mais fiéis.

Bateria

Segundo a JBL, o fone Tune 225TWS tem autonomia de até 5 horas de reprodução ininterrupta e mais 20 horas no estojo de carregamento. É uma melhora significativa em comparação com o modelo anterior, o JBL Tune 220TWS, que tinha até três horas de bateria. Porém, ainda fica atrás de outros fones Bluetooth mais caros, como os Apple AirPods, que têm bateria para até seis horas, e o Galaxy Buds 2, da Samsung, com autonomia de até sete horas.

Já na questão do carregamento, a JBL afirma que seu fone demora menos de duas horas para ficar com 100% da carga, o que indica que ele não conta com um recurso de carregamento rápido.

Preço e garantia

O fone Tune 225TWS aparece a R$ 531 no site da JBL. Porém, não é difícil encontrá-lo por menos no comércio online. Na própria loja oficial da fabricante, o fone sem fio semi novo pode ser encontrado por a partir de R$ 224,10 no boleto. Segundo a empresa, a garantia nesses casos é de apenas três meses a partir da compra.

Já o modelo novo na cor preta aparece por a partir de R$ 484 na Amazon. Nesse caso, a garantia oferecida pela empresa é a padrão de 12 meses.

Principais concorrentes

Lançado no final de 2020, o 225TWS trouxe melhorias significativas para a série Tune TWS da JBL, sobretudo no quesito bateria. Porém, o preço elevado pode torná-lo pouco atrativo para quem busca um fone Bluetooth de entrada.

A própria JBL possui modelos simples mais em conta, como o Wave 300TWS, que pode ser encontrado por a partir de R$ 388. Lançado em 2021, ele conta com todas as características do 225TWS e ainda tem certificação IPX2 contra respingos de água e tem integração com assistentes de voz.

5 de 6 JBL Wave 300TWS: earbuds têm sensores que permitem controles via toques em suas hastes — Foto: Divulgação/JBL JBL Wave 300TWS: earbuds têm sensores que permitem controles via toques em suas hastes — Foto: Divulgação/JBL

Outra opção mais barata é o fone Philips T2206, que tem certificação IPX4 contra chuva e bateria de até seis horas de duração. O modelo preto pode ser encontrado por a partir de R$ 165 na Amazon.

Além deles, outro modelo que vale ficar de olho é o W100T, da Edifier, disponível por a partir de R$ 170. Equipado com Bluetooth 5.1, o fone sem fio tem resistência contra poeira e chuva (IP54), bateria com duração de até sete horas de reprodução contínua e controle por touch.

6 de 6 Modelo W100T assegura 26 horas de bateria combinando fone e estojo — Foto: Divulgação/Edifier Modelo W100T assegura 26 horas de bateria combinando fone e estojo — Foto: Divulgação/Edifier

Veja cinco dicas para conservar melhor seus fones de ouvido

Fone de ouvido: cinco dicas para conservar melhor o acessório