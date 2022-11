Jogo entre Irã e Estados Unidos rende memes na Internet; confira

A vitória dos Estados Unidos sobre o Irã por 1 a 0 nesta terça-feira (29), em jogo que valia a classificação pa as oitavas de final da Copa do Mundo 2022, gerou uma série de memes nas redes sociais, antes mesmo de a bola rolar. Mais que adversários no futebol, os dois países contam com uma longa e delicada relação geopolítica e, há décadas, seus governos mantêm um convívio pouco amistoso. Os internautas no Twitter reagiram a essa tensão com imagens bem-humoradas. O assunto "Irã x EUA" chegou a ocupar o primeiro lugar nos Trending Topics do microblog.