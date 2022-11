Just Dance 2023 e Evil West são destaques nos lançamentos da semana

Just Dance 2023 e Evil West são os destaques nos lançamentos da semana, com o mais novo game da popular série de dança da Ubisoft e o combate contra criaturas mitológicas no velho-oeste desenvolvido pela Flying Wild Hog. Além deles, também chegam às plataformas o violento Gungrave G.O.R.E., o cômico roguelite Ship of Fools, o charmoso jogo independente Cats and the Other Lives e outros. Confira, a seguir, tudo sobre os games que estreiam na semana, como datas, preços e aparelhos em que estão disponíveis.

Just Dance 2023 - 22 de novembro - PS5, XBSX/S, SW

O novo capítulo da série da dança traz várias novidades, como um modo multiplayer para jogar com até 6 amigos e novas músicas e modos através de atualizações durante o ano. Além disso, o jogo contará com mais recursos de acessibilidade, com a inclusão de coreografias para usuários sentados, que não possam se abaixar ou pular. Para mais, o game permitirá jogar com controles de movimento, câmeras ou pelo app Just Dance Controller, que transforma smartphones em controles.

Just Dance 2023 terá 40 músicas para dançar, entre eles os sucessos "Can't Stop the Feeling", de Justin Timberlake; "Locked Out of Heaven", de Bruno Mars; "Physical", de Dua Lipa; "Radioactive", de Imagine Dragons; "Dynamite", do BTS; "Driver's License", de Olivia Rodrigo; "Toxic", de Britney Spears e mais, além de futuras adições. O game vai estar disponível para PlayStation 5 (PS5), Xbox Series X/S e Nintendo Switch.

Evil West - 22 de novembro - PS5, XBSX/S, PS4, XB, PC

Neste game de ação em terceira pessoa, jogadores entrarão no papel de Jesse Rentier, um caçador de vampiros do Instituto Rentier que protege a fronteira dos Estados Unidos de forças sobrenaturais. O game foi desenvolvido pela Flying Wild Hog, mais conhecido pelo reboot da série Shadow Warrior, e mantém o ritmo de ação frenética pelo qual o estúdio é conhecido. O combate mistura armas de fogo, como pistolas e espingardas, com golpes desferidos pela luva eletrificada "Zapper" para criar combos violentos.

Evil West está disponível para jogar em singleplayer ou multiplayer em PlayStation 5 (PS5) e PlayStation 4 (PS4), por R$ 299,90; Xbox Series X/S e Xbox One, por R$ 299,95, e PC (via Steam), por R$ 169,90.

Gungrave G.O.R.E. - 22 de novembro - PS5, XBSX/S, PS4, XB, PC

O terceiro jogo da saga Gungrave ressuscita o anti-herói Grave como um ceifador, equipado com suas pistolas duplas Cerberus e um caixão nas costas que também utiliza como arma. Desenvolvido pela Iggymob, o game de ação em terceira pessoa coloca jogadores em um combate contra hordas de inimigos da organização criminosa Raven Clan e sua droga alienígena Seed. Assim, a história promete oferecer uma aventura que agrade tanto aos fãs de longa data da série quanto aos jogadores que irão conhecê-la agora.

Gungrave G.O.R.E. está disponível para PlayStation 5 (PS5) e PlayStation 4 (PS4) por R$ 249,50, para Xbox Series X/S e Xbox One por R$ 292,45 e para PC pela loja digital Steam por R$ 292.

Ship of Fools - 22 de novembro - PS5, XBSX/S, SW, PC

O Grande Farol que protegia o Arquipélago se quebrou e deu início ao Águapocalipse, um fim do mundo causado por uma tempestade de maldade e corrupção que consumirá todas as ilhas. Então, jogadores entram no papel dos "Tolos", únicos que se atrevem a navegar num mar revolto, para tentar combater as forças do mal.

No game estilo roguelite, que conta com modo single e multiplayer, é necessário controlar a rota do navio, manusear canhões contra monstros marinhos, obter artefatos para equipar a embarcação e, ainda, tentar sobreviver. Caso o navio seja destruído, todos são enviados de volta como náufragos para tentar mais uma vez até conseguirem salvar o mundo. Ship of Fools vai estar disponível para PlayStation 5 (PS5), Xbox Series X/S, Nintendo Switch e PC (via Steam).

Cats and the Other Lives - 21 de novembro - PC

No estilo clássico dos jogos de aventura de apontar e clicar, Cats and the Other Lives conta a história da família Mason pelos olhos do gato Aspen. No game, jogadores controlam o gatinho em uma narrativa que se estende por décadas: primeiro como uma testemunha silenciosa da separação dos familiares, e, depois, como uma força ativa de mudança na vida deles após a morte do patriarca.

No papel de Aspen, usuários poderão acompanhar as conversas das pessoas, realizar atividades de gato — como perseguir ratos e escalar em árvores — e até ver fantasmas do passado que explicam mais sobre a história do jogo. Cats and the Other Lives vai estar disponível para PC através da loja digital Steam.

Reknum: Fantasy of Dreams - 21 de novembro - PS5, XBSX/S, PS4, XB, SW, PC

O mais novo game da saga independente Reknum deu um salto visual em relação aos anteriores, que ficaram conhecidos pelo seu visual retrô que remetia ao Game Boy clássico. O jogo conta a história da protagonista Cheri, que se lança em uma aventura para consertar erros do seu passado e salvar a Princesa de Reknum das garras de um poderoso feiticeiro. Apesar dos novos visuais, o título mantém a jogabilidade clássica inspirada por games 2D de aventura e plataforma, com lutas contra chefes e quebra-cabeças.

Saint Kotar - 22 de novembro - PS5, XBSX/S, PS4, XB, SW

Originalmente planejado para outubro, a versão para consoles de Saint Kotar sofreu um atraso e chega agora a todos os videogames. O jogo de aventura, que também mistura investigação e terror psicológico, apresenta a história de Benedek e Nikolay, dois homens que precisam encontrar uma parente desaparecida na cidade de Sveti Kotar.

Acontece que o local fica em um vale amaldiçoado em uma região rural da Croácia, no qual uma força maléfica parece à espreita em todos os momentos, especialmente nos assassinatos ritualísticos que estão acontecendo. O game, então, foca em sua narrativa e nas escolhas que o jogador fará durante a história. Saint Kotar está disponível para Xbox Series X/S, Xbox One e Nintendo Switch por R$ 129,95.