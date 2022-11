Lançamentos da Netflix em dezembro: veja estreias de filmes e séries

Os lançamentos da Netflix para dezembro de 2022 foram divulgados pelo streaming nesta terça-feira (22). Muitas novidades prometem entreter os assinantes do serviço neste último mês do ano, como é o caso da tão aguardada nova temporada de Emily em Paris e o lançamento de The Witcher: A Origem. Além disso, a estreia do filme musical reboot de Matilda, que conta a história da famosa garotinha com poderes especiais, também estará disponível na plataforma em dezembro. Ainda falando em filmes, chega também a esperada sequência de Knives Out, intitulada Glass Onion, e outras várias produções natalinas, como é o caso do longa Scrooge: Um Conto de Natal.