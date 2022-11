Lembra dele? Nokia 3210 é encontrado em praia da Austrália

Anunciado em 1999, o modelo em questão fez sucesso ao redor do globo e conquistou a marca de mais de 160 milhões de unidades vendidas. Seis anos depois, em 2005, ele saiu de cena e deu espaço para outros telefones que também tiveram destaque, como o Nokia 6101, o Nokia N70 e o Nokia 5200.

A fabricante teve papel de destaque entre os feature phones lançados nos anos 2000 e foi responsável por introduzir algumas novidades no ramo de mobiles. O Nokia 3210 foi o primeiro a trazer consigo a tecnologia "composer", que permitia aos usuários a criação de toques de celular, bem como o compartilhamento deles com outros aparelhos compatíveis. Outra característica querida entre o público e que marcava presença no dispositivo é o jogo Snake, ou jogo da cobrinha.