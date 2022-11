Lenovo Ideapad Gaming 3i na Black Friday: veja preço, prós e contras

Equipados com os processadores Intel Core i5 e Intel Core i7 de 10ª geração, os notebooks da Lenovo prometem entregar boa performance em jogos populares como MOBAs e outros títulos menos exigentes. Para ajudar os usuários que pretendem investir no Ideapad Gaming 3i, o TechTudo destaca alguns prós e contras do modelo.

Prós

1. Custo baixo

No segmento gamer, o Lenovo Ideapad Gaming 3i é uma das opções mais acessíveis do mercado. Seu custo é ainda mais baixo na versão com processador Intel Core i5, armazenamento de 256 GB e sistema operacional Linux. Vale destacar que o notebook da Lenovo é uma opção de entrada para jogos. Por isso, quem escolhe o Ideapad Gaming 3i deve ter em mente que o equipamento é, sim, capaz de executar games, mas com uma qualidade e desempenho mais limitados.

2. Tela Full HD

Uma tela Full HD ainda é um diferencial no mercado brasileiro, mesmo para equipamentos do segmento intermediário. Porém, o Lenovo Ideapad Gaming 3i conta com um painel WVA Full HD, o que é basicamente o mínimo para uma melhor experiência com um notebook.

O display Full HD é interessante não só para jogos, mas também vai oferecer mais conforto para navegar na internet, editar textos ou outros documentos. Esta também é uma opção mais adequada para consumo de mídia em geral e para ver filmes e séries online.

3. Opções de armazenamento

Em todas as suas versões, o notebook da Lenovo oferece armazenamento em SSD NVMe, com algumas das opções mais avançadas do segmento. É possível escolher entre 256 ou 512 GB, o que, de certa forma, pode ser um ponto a se considerar dependendo do tipo de game que os usuários planejam jogar.

Para quem for usar o Ideapad de forma mais moderada, 256 GB podem ser o suficiente, já que, além do sistema operacional, vai ser possível instalar alguns games mais leves. Já para quem for rodar jogos competitivos e títulos com foco em narrativa, talvez seja interessante optar pelo modelo com 512 GB, uma vez que games modernos mais pesados podem ter mais de 100 GB.

Contras

1. Volume de RAM

As opções do Lenovo Ideapad Gaming 3i contam com 8 GB de memória RAM DDR4, o que pode ser pouco para alguns jogos mais exigentes, mesmo considerando que é possível realizar o upgrade de RAM. Mesmo com a proposta de ser uma opção de entrada, oferecer 16 GB de memória poderia aumentar a vida útil do notebook, favorecendo ainda o uso do equipamento com multitarefa ou até mesmo streaming de jogos.

2. Placa de vídeo de entrada

A GTX 1650 é uma placa de vídeo de entrada que já tem um certo tempo de mercado. Por isso, a GPU da Nvidia não oferece compatibilidade com alguns recursos modernos como Ray Tracing e DLSS, tendências tecnológicas no segmento de placas de vídeo.

O volume de VRAM também é limitado, com apenas 4 GB, o que pode fazer com que, em alguns jogos, seja preciso mudar as configurações gráficas para níveis mais baixos, principalmente em títulos mais recentes, que tendem a ter uma exigência de memória maior.

3. Taxa de atualização do display

O display do notebook, apesar da resolução Full HD, conta com taxa de atualização de apenas 60 Hz. Apesar de ser suficiente para uma boa experiência com jogos single player, este valor compromete um pouco a experiência com jogos competitivos, que poderiam ser executados com uma taxa de quadros mais alta.

A taxa de atualização mais alta oferece, além de uma vantagem competitiva em jogos, mais fluidez para os usuários, tornando até mesmo o consumo de conteúdos como vídeos mais satisfatório quando houver compatibilidade.

Ficha técnica Lenovo Ideapad Gaming 3i

Ficha técnica Lenovo Ideapad Gaming 3i Especificações Lenovo Ideapad Gaming 3i Lançamento maio de 2020 Preço atual a partir de R$ 3.899 Processador Intel Core i5 10300H / Intel Core i7 10750H Memória RAM 8 GB DDR4 2.933 MHz Armazenamento SSD NVMe 256GB / SSD NVMe 512GB Tela 15,6" Full HD WVA 60Hz Placa de vídeo Nvidia GTX 1650 (4 GB) Sistema operacional Linux Bateria três células de 45 Wh

