LG apresenta 'tela elástica' de 12 polegadas e alta resolução

O material usado no display é um filme altamente resiliente feito de um silicone especial usado em lentes de contato. Por isso, é possível dobrá-lo e até enrolá-lo sem causar danos. Além disso, a tela é equipada com microLEDs com um pixel pitch — distância entre os pontos — de menos de 0,04 mm e um circuito interno com molas em formato de "S" para garantir maior durabilidade.

De acordo com a LG, a tela elástica poderá ser usada em diversas aplicações no futuro. Será possível criar novos wearables inteligentes, como roupas ou dispositivos médicos, ou equipar veículos e aeronaves com telas inteligentes. A empresa afirmou ainda que as pesquisas com a tela flexível vêm sendo feitas desde 2020 com apoio de 20 organizações da academia e da indústria e, com financiamento do governo da Coreia do Sul.