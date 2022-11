LG OLED Evo C2 na Black Friday: veja preço, prós e contras da smart TV

A Evo C2 conta com especificações de ponta e traz o sistema operacional proprietário da LG, que promete compatibilidade com os principais serviços de streaming, além de uma usabilidade simplificada. A seguir, o TechTudo apresenta alguns pontos positivos e negativos da TV da LG para te ajudar a decidir se o modelo pode ser o mais indicado para o seu perfil.

Prós

1. Tecnologia do display

A Evo C2 conta com um display que traz praticamente tudo que os usuários mais exigentes procuram. O painel com tecnologia OLED promete entregar cores mais vivas e um contraste que deixa as cenas escuras com um visual mais profundo — característica comum das telas OLED.

O modelo oferece ainda taxa de atualização de até 120 Hz, o que é um diferencial muito interessante principalmente para quem pretende utilizar o equipamento com jogos, sendo uma TV completamente compatível com os novos consoles Xbox Series X/S e PlayStation 5 (PS5).

2. Pronta para jogos

Falando em jogos, a compatibilidade da Evo C2 com os novos consoles é resultado da sua conectividade HDMI 2.1, que é requerida pelos aparelhos mais modernos para poder entregar taxas de quadros mais elevadas em alta resolução.

A TV traz ainda suporte ao G-Sync e FreeSync, que são tecnologias que inibem as quebras de imagem conhecidas como tearing, mais comuns em jogos de PC. A TV também traz suporte nativo ao GeForce Now, da Nvidia, que é um serviço de streaming de jogos de PC via nuvem que permite executar games de Steam, Epic Games e outros serviços diretamente em sua TV por meio de uma conexão à internet.

3. Qualidade de som aprimorada

A TV conta com potência total de 40 W RMS, o que já é um diferencia, visto que muitos modelos oferecidos no mercado brasileiro possuem potência total de apenas 20 W RMS.

O equipamento conta ainda com suporte a tecnologia Dolby Atmos, Ai Sound Pro e compatibilidade com áudio via Bluetooth, o que vai permitir que os usuários conectem a TV a sistemas de áudio mais robustos de forma totalmente sem fios.

Contras

1. Não traz sistema Android

O sistema operacional da Evo C2 é o webOS, comum a televisores da marca, de modo que, mesmo sendo um sistema que oferece compatibilidade com os serviços mais populares como Netflix, Amazon Prime Video, Apple TV+ e outros, acaba não sendo tão versátil quanto o sistema Android TV presente em concorrentes.

Assim, antes de adquirir um modelo com webOS, é interessante verificar se todos os apps que você planeja utilizar estão presentes no sistema da LG — caso não estejam, será preciso considerar um dongle como Fire TV Stick ou Chromecast que já tragam o sistema do Google.

2. Peso e design da base

Apesar do acabamento e visual de muito bom gosto, quando comparada com outras TVs do mesmo segmento, a Evo C2 acaba tendo um peso maior, o que pode ser um problema para quem pretende utilizar a mesma em um suporte, por exemplo.

Além disso, a base do equipamento contribui bastante para o peso extra do modelo, tendo ainda um posicionamento central que pode não agradar a todos os usuários. Ficar atento ao sistema de fixação do modelo a suportes também é um fator que deve ser observado antes da compra.

3. Custo alto

Como todo equipamento de ponta, a Evo C2 acaba tendo um custo mais alto que muitas de suas concorrentes, principalmente quando consideramos os modelos maiores, como é o caso da versão de 65 polegadas, que aparece no mercado brasileiro por valores a partir dos R$ 11.289.

É claro que o custo mais alto vem acompanhado de mais recursos e um display de alta qualidade, mas alguns modelos concorrentes com proposta similar, acabam tendo um preço bem mais baixo que a TV da LG, fazendo da Evo C2 uma opção pouco atrativa para quem prioriza um menor custo.

