LG quer colocar alto-falantes 'invisíveis' em carros; entenda

A tecnologia em questão, conhecida como "Thin Actuator Sound Solution" (solução de som de atuador fino, em tradução livre) foi desenvolvida por uma "empresa global de áudio" não identificada em parceria com a LG Display. Os primeiros carros com os alto-falantes invisíveis, provavelmente instalados no teto e no painel frontal ao motorista, devem sair de fábrica já no ano que vem, de acordo com o site The Verge.